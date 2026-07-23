Gobierno mantiene suspensión de clases en Región de Coquimbo y sectores de Atacama

El gobierno confirmó que las clases continuarán suspendidas este jueves en la Región de Coquimbo, la provincia de Huasco y la comuna de Tierra Amarilla, debido a las consecuencias provocadas por el sistema frontal que afectó al Norte Chico.

El anuncio fue realizado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en el balance realizado tras la mesa técnica en la sede nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

La medida se mantendrá durante todo el resto de esta semana y se aplicará exclusivamente en esos territorios.

“Recordar que todo el resto de esta semana las clases en la Región de Coquimbo, en la provincia del Huasco y en la comuna de Tierra Amarilla, y solo en los lugares que acabo de señalar, se encuentran suspendidas”, informó el subsecretario Pavez.

La autoridad recalcó que la suspensión no se extiende a otras comunas de la Región de Atacama.