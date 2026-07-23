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    Guillermo Maripán debuta en Internacional de Porto Alegre con derrota en el Brasileirao

    El seleccionado chileno tuvo su estreno oficial con la camiseta de O Colorado, que perdió por 2-1 como local ante Cruzeiro. El nuevo club del exzaguero del Torino está más cerca del descenso que de la zona de clasificación a copas.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Guillermo Maripán debutó en Inter de Porto Alegre. ricardo duarte

    Pasada la Copa del Mundo, paulatinamente se reanudan las ligas que tuvieron un receso. Es el caso del Brasileirao, el nuevo hogar de Guillermo Maripán. El seleccionado chileno dejó Europa (su última etapa había sido en el Torino) luego de nueve temporadas y recaló en Internacional de Porto Alegre. Este miércoles tuvo su estreno, con una derrota. Como local, O Colorado perdió 1-2 con Cruzeiro, por la jornada 19.

    El zaguero formado en Universidad Católica no jugaba desde el 9 de junio, en el amistoso de la Roja contra República Democrática del Congo, por la última fecha FIFA previo al Mundial de Norteamérica. En clubes, el partido más reciente de Maripán había sido el 17 de mayo, en el cual fue amonestado en la derrota del Torino con el Cagliari, por la Serie A.

    Maripán, quien firmó con Internacional hasta diciembre de 2028, fue titular en la escuadra que dirige el uruguayo Paulo Pezzolano, compartiendo la zaga central con el argentino Gabriel Mercado. La defensa terminó siendo un problema durante el partido para el Inter, porque Mercado fue reemplazado para el segundo tiempo por Victor Gabriel y éste último fue expulsado antes de la hora de partido. Acabando con uno menos, el elenco de Beira Río no pudo ante A Raposa.

    En los 11 minutos, Kaio Jorge abrió el marcador para Cruzeiro. El resto de los tantos del juego fueron el complemento. En los 64′, Matheus Pereira anotó el 2-0 para la visita. El descuento del local fue de Johan Carbonero, en los 83′.

    La de esta noche es la octava derrota de Internacional en la liga 2026. En el 14º lugar de la clasificación, con 21 puntos, está más cerca de la zona de descenso que de los puestos de copas internacionales.

    En el resto de la fecha, el Flamengo de Erick Pulgar goleó 4-0 a Chapecoense. El mediocampista antofagastino fue titular y disputó todo el encuentro. El Mengao está segundo en el Brasileirao con 37 puntos, a siete del líder Palmeiras. Por su parte, el Sao Paulo de Gonzalo Tapia cayó 1-2 con Athletico Paranaense. No estuvo el ex UC y River Plate, quien tiene alternativas para salir de Brasil.

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