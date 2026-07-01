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    Internacional anuncia a Guillermo Maripán con mensaje de Elías Figueroa: “Tengo certeza de que cumplirá con la expectativa”

    El defensor chileno ficha como agente libre tras terminar su vínculo con el Torino. Firmó un contrato hasta fines de 2028.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Internacional anuncia a Guillermo Maripán con mensaje de Elías Figueroa: “Tengo certeza de que cumplirá con la expectativa”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Guillermo Maripán continuará su carrera en Brasil. El defensor fue oficializado como nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre, luego de finalizar su contrato con el Torino de Italia. El zaguero de 32 años firmó un vínculo con el conjunto brasileño hasta fines de 2028.

    Con este traspaso, el zaguero formado en la UC pone fin a una etapa de nueve temporadas consecutivas en el fútbol europeo, donde defendió las camisetas del Alavés, Monaco y Torino. El cuadro brasileño confirmó la incorporación del seleccionado chileno a través de sus canales oficiales.

    “¡Bienvenido Guillermo Maripán! El defensa de 32 años es el nuevo refuerzo del ‘Clube do Povo’ (Club del Pueblo). Tras nueve temporadas consecutivas en el fútbol europeo, actuando de forma destacada en La Liga, la Ligue 1 y la Serie A, el capitán de la selección chilena firma con el Inter hasta 2028”, publicó la institución.

    El director deportivo del Inter, Fabinho Soldano, explicó las razones que llevaron al club a buscar la contratación del chileno. “Un perfil de líder, ya jugó varios años en grandes ligas y eso lo hizo en pocos clubes, lo que es algo interesante. Él se identifica mucho con el lugar en el que juega y es lo que nos llevó a contratarlo”, señaló el dirigente.

    De vuelta en Sudamérica

    Maripán inició su carrera profesional en Universidad Católica. En 2017 dio el salto al fútbol europeo tras ser transferido al Alavés, club con el que disputó dos temporadas en LaLiga. En 2019 fue fichado por el AS Mónaco, elenco en el que permaneció durante cinco campañas y alcanzó continuidad en la Ligue 1.

    Posteriormente, en 2024, pasó al Torino de la Serie A italiana, donde jugó la última temporada antes de quedar como agente libre al término de su contrato.

    Ahora, el defensor se incorpora a un club que cuenta entre sus figuras históricas con los chilenos Elías Figueroa y Charles Aránguiz, quienes tuvieron pasos destacados por la institución. “Quiero fecilitar a Guillermo Maripán. Tengo certeza de que cumplirá con la expectativa de la hinchada. Esa camiseta se respeta y se ama”, señaló el otrora zaguero en un mensaje enviado a través de los canales del club.

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