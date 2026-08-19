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    Parisi uno de ellos: los 11 sujetos investigados por la Fiscalía en causa por lavado de activos ligada al PDG

    La fiscal Patricia Cerda, de la Fiscalía Centro Norte, ha solicitado una serie de antecedentes respecto de personeros ligados a anteriores directivas de la tienda encabezada por Franco Parisi. Investiga fraude de subvenciones y lavado de activos.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Una querella por falsificación de documento interpuesta en 2024 es el punto de partida de diligencias que por estos días sigue adoptando la fiscal Patricia Cerda, de la Fiscalía Centro Norte, respecto de eventuales irregularidades en el Partido de la Gente (PDG).

    Si bien la acción alertó sobre supuestos ilícitos que pondrían en entredicho la constitución de la tienda, por medio de declaraciones que se tomaron a fin de acreditar o descartar esos antecedentes, la persecutora tomó conocimiento de situaciones que podrían llevar a una imputación totalmente diferente.

    A través de declaraciones de militantes se denunció que desde la directiva habrían quemado cartolas bancarias para intentar ocultar presuntos desvíos de fondos.

    Y aunque dichas afirmaciones resultan irrisorias para ciertos sectores al interior de la tienda, porque se trata de antecedentes que están digitalizados y que, por lo demás, tienen copias en los bancos por años, la fiscal optó por instruir diligencias para verificar lo ocurrido.

    Lo anterior, porque los relatos que se presentaron daban cuenta de hechos constitutivos de eventuales delitos de fraude de subvenciones y posible lavado de activos. O sea, la persecutora indefectiblemente debía activar mayores acciones investigativas.

    Por lo mismo solicitó a la Policía de Investigaciones indagar a 11 personas que estaban vinculadas a la directiva que encabezaba la colectividad en 2023. Entre ellos, se posicionó como sujeto de interés el máximo representante de la misma, el excandidato presidencial Franco Parisi.

    En concreto, como dio cuenta Mega hace algunos días, Cerda pidió a los detectives revisar “antecedentes penales o policiales de cualquier naturaleza”; indicar los datos de contacto; “individualizar sus domicilios, u cualquier otro inmueble en el cual residan temporal o permanentemente”; e “individualizar los vehículos que registran a su nombre y aquellos que realmente utilizan”.

    Junto con ello, según pudo conocer este medio, también se solicitaron antecedentes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para saber si había reportes respecto de los mismos, se levantó el secreto bancario de las cuentas del partido y se encargó un informe patrimonial acabado a la policía civil.

    Hasta ahora, eso sí, sólo se sabía que Parisi era uno de los personeros respecto de los cuales se requería información, pero las pesquisas hacen referencia a otros 10 imputados.

    Según recabó La Tercera, las diligencias ordenadas por la persecutora hacen referencia, también, al expresidente de la colectividad Luis Moreno Villablanca, y al exadministrador general de fondos Miguel Antonio Azar.

    Igualmente, suma al exvicepresidente del PDG Jorge Passadore Soto, a la exdiputada Yovana Ahumada Palma y al excoordinador regional Christian Cid Barahona.

    De la misma forma, los requerimientos incluyen recabar antecedentes respecto de Luis Peña Rojo, del extesorero nacional Rafael Huenchuiñir Gatica, Heglia Morales Barrera, Claudia Arias Ochoa, y de la excandidata a diputada Juliette Villalobos Cares.

    Si bien las diligencias han seguido su curso, hasta ahora el Ministerio Público no ha determinado avanzar a una formalización de cargos en contra de alguna de las personas investigadas.

    Al ser consultado sobre las pesquisas, el abogado que representa a Franco Parisi y a Luis Mores, Mauricio Pavez, descartó la existencia de irregularidades.

    “¿Qué sentido tiene quemar unas cartolas para ocultar algún tipo de hecho delictual? O sea, si se quemó documentación o no, no lo sé, lo ignoro, aunque dudo que haya sido así.¿Por qué las van a quemar? Por último las botan. No tienen ningún sentido, son puras niñerías, estupideces", sostuvo, junto con sostener que la Fiscalía deberá hacer todos los análisis que estime pertinentes.

    Más sobre:Partido de la GenteFranco ParisiPDGLa Tercera PMLavado de activosPatricia Cerda

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