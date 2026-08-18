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    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    El exabanderado presidencial fichó al abogado Mauricio Pavez para enfrentar la causa penal que lleva la fiscal Patricia Cerda. Junto a él, también sumó a Pedro Orthusteguy y Claudio Uribe para preparar acciones en contra de declaraciones que consideran "injuriosas y calumniosas".

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Franco Parisi. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Franco Parisi y el Partido de la Gente (PDG) comenzaron a prepararse para enfrentar las indagaciones penales que dirige la fiscal Patricia Cerda en su contra, por eventuales delitos de falsificación de firmas, fraude de subvenciones, lavado de activos y presuntas irregularidades en los registros contables de la colectividad de los años 2023 y 2024.

    Para ello, tanto el máximo líder del PDG, el partido como agrupación y el expresidente Luis Moreno ficharon al abogado Mauricio Pavez, quien recién durante esta semana asumió formalmente la representación y solicitó copia de todos los antecedentes al Ministerio Público.

    El profesional, según manifestó en conversación con este medio, asumió con la convicción de que no existen delitos, por lo que la apuesta es que así lo acrediten las pesquisas que se mantienen en curso desde el año 2024.

    Si bien son dos aristas las que sigue la fiscal Cerda, por ahora, Pavez asumió la representación en la primera de ellas.

    Dichas pesquisas datan de hace dos años, y se iniciaron a raíz de una querella por falsificación de firmas. De ahí derivó la hebra vinculada al presunto fraude de subvenciones y lavado de activos. La segunda arista, en tanto, se inició hace algunas semanas tras una denuncia interpuesta por el Servicio Electoral (Servel) por gastos no acreditados.

    Aunque los antecedentes han agitado las aguas al interior de la colectividad, Pavez recalca que no hay nada concreto para hablar de ilícitos. “Los hechos que se imputan en la querella presentada el año 2024 no revisten la calidad de delitos y además prescribieron”, manifestó el abogado.

    A juicio del profesional, en línea con lo que ha manifestado Parisi ante distintos medios de comunicación, “lo más probable es que el Ministerio Público no persevere en la investigación”.

    “La querella que se presentó, alude a supuestos documentos falsos presentados en 2021. Pero esos documentos están acreditados que son verídicos, y las rendiciones a las que se refiere, fueron aprobadas por el Servel (las de 2021 y 2022). Luego, la querella lo que señala es que se habrían utilizado documentos falsos para apropiarse de dinero del Fisco. Pues bien, eso también es incorrecto por cuanto la destinación de dinero o subvenciones del Estado, va hacia los partidos políticos y eso es por ley, no tiene nada que ver con la presentación de documentos u otro tipo de asignaciones. Tampoco es cierto que se haya establecido algún tipo de responsabilidad en la administración de ese dinero, porque los gastos fueron validados”, detalló el profesional.

    En cuanto a la segunda querella por falsificación de documentos, interpuesta por el exvicepresidente del PDG Jorge Passadore, el abogado también le quita relevancia.

    “Argumenta que se habría falsificado un instrumento que resulta que está firmado con firma electrónica avanzada, lo que resulta bastante complejo como primer punto. Pero segundo, ese documento se protocolizó en una notaría de confianza de la señora Elizabeth Rodríguez, porque la señora Elizabeth Rodríguez era la abogada que representaba al partido. Pero resulta que ahora ella actúa como abogada de la querellante, en circunstancias en que el documento al que aluden como falsificado, fue respecto del que ella misma hizo gestiones para formalizar”, complementó.

    Como sea, Pavez afirmó que “el Ministerio Público tiene que realizar todas las diligencias destinadas a averiguar si los hechos que se imputan en la querella son efectivos. Y en ese sentido, eso es lo que ha hecho el Ministerio Público”.

    Consultado respecto de la supuesta quema de cartolas bancarias para presuntamente ocultar desvío de fondos -de lo cual derivaron indagaciones por lavado- el abogado manifestó: “Lo desconocemos. Pero que se hubiesen quemado cartolas de banco es irrisorio, si todos sabemos que las cartolas están todas en formato electrónico”.

    “¿Qué sentido tiene quemar unas cartolas para ocultar algún tipo de hecho delictual? O sea, si se quemó documentación o no, no lo sé, lo ignoro, aunque dudo que haya sido así. ¿Por qué las van a quemar? Por último las botan. No tienen ningún sentido, son puras niñerías, estupideces", insistió.

    Adicionalmente, en relación a la denuncia que presentó el Servel hace algunas semanas -aunque ahí no se ha apuntado directamente a Parisi-, Pavez manifestó que corresponden a acciones vinculadas con el ejercicio natural que debe seguir la entidad. “El Servel hizo lo que nosotros creemos debe hacer, que es poner a disposición del Ministerio Público los antecedentes para que indague”, planteó.

    “Ahí, seguramente, luego de la investigación, se irá a determinar que no hay ningún delito en la realización de los hechos que se imputan. Porque lo que puede existir, y que eso es efectivo, es que hay una incorrecta rendición de cuentas. Pero no tiene que ver con una apropiación de dineros, ni tiene que ver con alguna defraudación”, acotó.

    Daño a la honra

    Más allá de las causas penales que mantienen al PDG bajo la lupa, el partido también ha seguido con preocupación ciertas aseveraciones que se han realizado respecto de las responsabilidades que le cabrían o no a determinados personeros. Sobre todo a Parisi.

    De acuerdo con Pavez -que representa a Parisi en distintos procesos desde 2021-, “se han realizado por determinadas personas aseveraciones y declaraciones injuriosas y calumniosas contra el señor Parisi, que además han tenido divulgación impropia”.

    Dado lo anterior, adelantó que se están preparando las acciones que estiman corresponden. “Se están preparando querellas por delitos contra la honra″, sinceró.

    En ese camino, Pavez no actuará solo. Según confirmó, activaron un equipo legal para enfrentar dichas acciones judiciales. Además de él se sumarán los abogados y exfiscales Pedro Orthusteguy y Claudio Uribe.

    Más sobre:Franco ParisiPDGPartido de la GenteLa Tercera PMMauricio PavezServelPatricia Cerda

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