Irán asegura que Estados Unidos busca una “salida digna” de la región

Las autoridades de Irán han señalado este miércoles que Estados Unidos busca una “salida digna” de la región, en pleno ‘impasse’ en la guerra y cuando ha expirado el plan de 60 días para llegar a un acuerdo entre Washington y Teherán sin que haya previstas nuevas negociaciones.

“En el nuevo orden regional, la intervención de las potencias extranjeras en las relaciones entre los Estados está disminuyendo rápidamente”, ha afirmado el jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, en su visita a Irak.

“Estados Unidos busca una salida digna de la región, y el proyecto de ‘del río al mar’ del ente sionista no es más que un sueño quimérico”, ha subrayado Qalibaf, quien se ha planteado su viaje al país vecino como un paso para “reforzar el nuevo orden establecido en la región” de Oriente Próximo sin “injerencia extranjera”.

Estas declaraciones llegan en medio de la retórica cruzada entre Washington y Teherán tras expirar el memorando de entendimiento de 14 puntos, que contemplaba una tregua para negociar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que “no hay conversaciones ni diálogo” previsto con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz sigue vigente tras expirar el acuerdo suscrito el pasado mes de junio.

Ante la falta de avances diplomáticos, el jefe de la Casa Blanca ha redoblado sus mensajes a Teherán para que se “rinda” y llegó a publicar una imagen en la que declaraba el estrecho como “nuevo territorio” de Estados Unidos, a la luz del control que reivindica Washington sobre el estratégico paso.