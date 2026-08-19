Críticas a Natalie Harp, “la impresora humana” que susurra al oído a Trump, desatan la ira de la Casa Blanca

Para confirmar que alguna información llegó a Donald Trump, la palabra clave es “impreso”. Natalie Harp, una de las colaboradoras más cercanas del presidente estadounidense, está haciendo honor a su apodo de “la impresora humana” al transmitirle mensajes al republicano de la manera que mejor sabe hacerlo: imprimiéndolos.

Es sabido que Harp, de 35 años, lleva consigo una impresora portátil para presentar a Trump copias impresas de toda su actividad en redes sociales. Esto incluye publicaciones en plataformas o artículos de opinión que expresan apoyo, ya que ese es el método que el inquilino de la Casa Blanca prefiere para revisar contenido.

Aunque omnipresente, el perfil de Harp no era particularmente conocido fuera del mundo político. Ahora, luego de que un senador demócrata la mencionara en una ataque a Trump, los reflectores se volvieron hacia ella.

El secretario de Guerra Pete Hegseth, la asistente presidencial Natalie Harp y el presidente Donald Trump.

El demócrata Jon Ossof, senador por Georgia, está en campaña para hacerse reelegir en noviembre, y en un discurso reciente mencionó a Natalie Harp. En su alocución se refería al presidente y sus prioridades, sugiriendo que este preferiría pasar su tiempo con Harp a hacer su trabajo.

“Mientras los marineros del Lincoln luchan en su guerra, mientras él agota inútilmente nuestras reservas de municiones y petróleo, el presidente se duerme durante sus reuniones, juega al golf y negocia acciones”, dijo Ossoff en un mitin de campaña.

“No quiere hacer el trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, regalado por el emir de Qatar”, señaló el senador demócrata. Con esto hacía referencia al cambio secreto de avión que en un momento hizo en Ankara, ante un supuesto intento de atentado por parte de Irán, y que incluyó a Harp.

Los republicanos respondieron inmediatamente, y el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, señaló cambiando el apellido al senador: “Jon Jackoff tiene que ser el mayor cobarde y perdedor de la política. En lugar de denigrar a personas trabajadoras que sirven a su país, Jon debería mirar en lo profundo de su alma y preguntarse por qué es una persona miserable que odia a este país”.

Un ataque militar le dirigió el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, asegurando que Ossoff es un “afeminado chico de teatro que da vergüenza ajena y juega a ser Barack Obama”, además de un “perdedor insignificante”.

El senador Jon Ossoff, demócrata por Georgia, durante una conferencia de prensa en el Capitolio en Washington, el 28 de septiembre de 2021. Andrew Harnik

A través de los años, Harp se ha convertido en una de las asistentes personales más cercanas a Trump y, en particular, una fuerte de información de alta confianza. Así, se ve que con frecuencia lo acompaña a Mar-a-Lago y a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

Su carrera política empezó cuando contó en 2019 su experiencia de sobrevivir al cáncer de huesos, lo que atribuyó a las políticas de salud de Trump. “Ya no estoy muriendo de cáncer. Gracias al presidente Trump, estoy viviendo con cáncer”, dijo en “Fox & Friends”. Comenzó a trabajar como asistente personal del republicano en 2022.

Una de sus principales funciones es proporcionar a Trump un flujo constante de noticias positivas, artículos de opinión y comentarios en redes sociales, al tiempo que le muestra las críticas dirigidas a sus oponentes. Tras recopilar el contenido, lo imprime para que el presidente pueda verlo físicamente.

Natalie Harp en un evento de campaña republicano.

Al erigirse como la fuente de comentarios positivos y comunicaciones informales para Trump, Harp se ha consolidado como una pieza clave del equipo del mandatario en la Casa Blanca. Su devoción por el presidente es tal que le ha escrito cartas muy sentidas en las que le dice: “Eres lo único que me importa”, según informó The New York Times.

Al parecer, Trump corresponde a estos sentimientos, y la periodista Maggie Haberman contó en MSNBC que él trata a Harp como su “Binkie” (chupete, en inglés) o “su mantita de seguridad”.

La lealtad inquebrantable de Harp hacia Trump ha suscitado especulaciones sobre la estrecha relación que mantienen. Preston Harp, hermano de ella, calificó el vínculo entre el presidente y su hermana como “muy poco saludable” en una entrevista con The Daily Mail.

Haberman y el periodista Jonathan Swan también escribieron en su libro “Regime Change”, publicado en julio, que Harp dejó cartas “adulantes e íntimas” para Trump que “hicieron que el Servicio Secreto levantara las cejas durante la campaña”, según declaró Swan a CNN el mes pasado.

“Ella está totalmente entregada a él. En las reuniones del Despacho Oval, se sienta en la silla situada a un lado de la sala con el portátil abierto”, dijo Swan.