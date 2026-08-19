El llamado de Paula Benavides, presidenta del CFA: “Cumplir la meta fiscal es esencial”

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, presentó este miércoles el Informe sobre Balance Estructural y nivel prudente de deuda que publicó el CFA esta semana, y dentro de los mensajes centrales del consejo se refirió al cumplimiento de la meta de balance estructural.

En un seminario organizado por CFA Society, señaló que “tuvimos tres incumplimientos de las metas de balance estructural en los últimos años, y las reglas fiscales funcionan en base a su credibilidad”.

En ese sentido, agregó que “por lo tanto, cumplir la meta fiscal es esencial. Y hacerlo en el año 2026 depende de que se terminen de aplicar e implementar medidas de ajuste que aún están pendientes, que no conocemos todavía todos los detalles, y lo importante es poder implementarlas oportunamente”.

Es que el gobierno se ha comprometido a cumplir la meta fiscal prevista para este año de -2,6% del PIB de balance fiscal estructural, previsión que fue refrendada en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre. Incluso Hacienda ha insistido que lo logrará, pero el CFA lo ha puesto en duda.

Por otra parte, Benavides recordó que “los mayores ingresos mineros podrían tener algún elevado componente transitorio. Aquí nuestro principal mensaje ha sido que, en aquella parte que sea transitorio, no hay que traducir eso en incrementos permanentes del gasto público”.

Respecto del mediano plazo, con miras a cumplir las metas de balance estructural 2027-2030, la presidenta del CFA dijo este miércoles que “vamos a necesitar medidas adicionales, porque las holguras fiscales son negativas en todo el horizonte de la planificación financiera, con las cifras que conocemos hoy. Por supuesto, información actualizada cuando conozcamos los parámetros estructurales que determinen los comités, respecto al próximo mes, pueden generar algunos ajustes en esta estimación”.

Adicionalmente, Benavides comentó que “la deuda bruta podría superar el nivel prudente con una alta probabilidad, incluso bajo supuestos que son exigentes de consolidación, incluyendo además que se materialicen los mayores ingresos en el contexto del proyecto de reconstrucción”.

Asimismo, sostuvo que el CFA ve “que la recomposición de activos del Tesoro Público es algo que va en la dirección correcta, que es positivo, y aquí nuestra sugerencia ha sido que se cuente con trayectoria, con hitos, fuentes de financiamiento explícitas y que se resguarde el carácter del FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social) como un componente contracíclico ante shocks adversos importantes”.

En paralelo, mencionó que han “valorado la nueva metodología de proyección de la deuda bruta, porque este es un avance que tenemos de mayor consistencia entre el balance fiscal y dinámica de deuda”.

Pero también dijo que la información del escenario alternativo del proyecto de ley de reconstrucción “no permite reconciliar bien las proyecciones de IFP con las del Informe Financiero (IF), y nuestra sugerencia es que esta información pueda ser complementaria y requiere información relevante para analizar la situación fiscal”.

Esto, considerando que según mostró la presentación de Benavides, “para 2030 el IF estima un efecto neto de - $1.030.767 millones y el IFP, ingresos superiores al escenario base en $1.624.079 millones. La Dipres atribuye la diferencia a criterios metodológicos no explicitados”.

Así, sostuvo que el CFA recomienda incluir una nota complementaria con la metodología, así como “resguardar la consistencia metodológica entre IF e IFP y actualización con la información más reciente del proyecto de ley”, puntualizó su presentación.