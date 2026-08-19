A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming
El Pirata va por el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores.
Este miércoles continúa el desafío de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores, donde enfrenta su duelo de vuelta contra Platense por los octavos de final.
Un cruce que comienza con el marcador empatado a 1 tras el partido de ida, por lo que el Pirata debe aprovechar la localía para avanzar a cuartos.
Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Platense
El partido de Coquimbo Unido contra Platense es este miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas.
El conjunto nacional recibe a los trasandinos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para este compromiso.
Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense
El partido de Coquimbo Unido contra Platense se transmite en el canal ESPN5.
La cobertura online de la Copa Libertadores va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.