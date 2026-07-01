“Fue el punto final para el ciclo de Beccacece”: en Ecuador pierden la paciencia con el DT tras la eliminación del Mundial

El camino de Ecuador en el Mundial 2026 llegó a su fin. Tras haber clasificado a la segunda ronda de forma épica con una victoria sobre Alemania, el elenco sudamericano chocó contra un México que hizo valer su condición de anfitrión. En el Estadio Azteca, fue triunfo por 2-0 para los locales, que se meten en octavos de final.

Desde el juego, el cuadro de Guayas volvió a dejar las dudas que había exhibido en los primeros partidos de la fase de grupos. Fue dominado ampliamente en el primer tiempo, con un elenco azteca que supo ser efectivo y aprovechó las ocasiones claras que tuvo en el Coloso de Santa Úrsula.

Esta deslavada imagen fue ampliamente criticada en los medios ecuatorianos, que nuevamente se llevaron una decepción al no poder capitalizar un logro con una de las mejores generaciones de su historia. “Se acabó el sueño mundialista de Ecuador en los dieciseisavos de final, con una actuación que dejó mucho que desear”, parte diciendo el Comercio.

“Desde el inicio del encuentro, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece se vio superado por la intensidad del equipo mexicano. La presión alta del local ahogó la salida de Ecuador, que perdió la batalla en el mediocampo y nunca logró asentarse en el partido. Finalmente, el planteamiento de Beccacece volvió a quedar en el centro de las críticas. Varias de las falencias que ya habían aparecido durante el torneo volvieron a repetirse y terminaron pasando factura en el partido más importante del Mundial para Ecuador”, agregaron.

Ecuador sucumbió ante México y se fue eliminado del Mundial 2026. Martin Zabala

Era de público conocimiento que tanto la prensa con los aficionados no comulgaban con la idea de Sebastián Beccacece y que, pese a la clasificación a dieciseisavos, las relaciones estaban totalmente rotas. Por este motivo, el portal Primicias Ecuador ahondó en la serie de errores tácticos que cometió el director técnico argentino en la noche mexicana. “El ordenamiento de Beccacece resistió solo 22 minutos. Tras el impacto emocional del primer gol, el equipo perdió las vigilancias defensivas y la capacidad para ganar las segundas jugadas en la zona de rebote. El 2-0, firmado por Raúl Jiménez al minuto 31, fue la consecuencia directa de una presión tras pérdida mal gestionada: un rechazo defectuoso de Willian Pacho en salida que el delantero mexicano capitalizó tras una rápida acción de toma y dame con Quiñónes”, consignaron.

“México devoró a Ecuador desde la pizarra: detectó la vulnerabilidad en los costados, ganó el duelo en la zona de gestación y neutralizó los circuitos posibles de la Tri. Fue el punto final para el ciclo de Beccacece, un técnico de discursos crípticos cuyas ideas conceptuales jamás lograron traducirse en un funcionamiento colectivo sólido en la cancha”, remataron, sentenciando una vez más el futuro del transandino en el banquillo del equipo de la mitad del mundo.