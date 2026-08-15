SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo se estrena con una sólida victoria ante Jan-Lennard Struff en el Masters 1000 de Cincinnati

    La primera raqueta nacional venció al alemán por 6-3 y 6-4, en su debut en la segunda ronda del major estadounidense. Ahora, se enfrentará al vencedor del duelo entre el español Rafael Jódar (11°) y el canadiense Denis Shapovalov (48°).

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Alejandro Tabilo debutó con una victoria en el Masters 1000 de Cincinnati. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Alejandro Tabilo (29° del ranking ATP) comenzó con el pie derecho su paso por el Masters 1000 de Cincinnati. El chileno se impuso sets corridos ante el alemán Jan-Lennard Struff (43°), por parciales de 6-3 y 6-4, en una hora y 19 minutos de juego.

    La primera raqueta nacional llegó al estado de Ohio antecedido de un dispar paso por sus anteriores torneos. Alcanzó las semifinales del ATP 500 de Washington y después cayó en su estreno en la segunda ronda de major realizado en Montreal, Canadá.

    Por otra parte, se trató del primer enfrentamiento entre sí en el circuito. En Cincinnati, donde debutó en la ronda de los 64 mejores al ser el sembrado número 22, el chileno puso a su favor el historial ante el alemán.

    Con su verdugo como posible rival

    Tabilo inició de gran manera en el court 8 del Lindner Family Tennis Center de Mason. Tuvo un rendimiento sólido de principio a fin. Con un tenis agresivo, logró incomodar a Struff.

    El zurdo tuvo un destacado desempeño, con un gran primer servicio. Jano consiguió desequilibrar la balanza en el sexto game y rompió el servicio del alemán. Selló un quiebre que le permitió quedarse con el primer set con comodidad, donde el teutón prácticamente no tuvo chances.

    Struff mejoró su juego en el segundo parcial, pero seguía sin lograr poner en aprietos cuando el chileno debía sacar. Tabilo siguió firme con su servicio, aunque poco a poco comenzó a sentir los apuros del teutón.

    Sin embargo, en un buen momento del alemán, el nacional dio el golpe para encaminar su triunfo. Jano atacó y selló un nuevo break en el séptimo juego tras un mal revés del europeo que impactó en la red.

    Tras un intenso juego donde estuvo cerca de volver a quebrar, el chileno abrochó la victoria con su servicio y selló su paso a la tercera ronda del Masters 100 de Cincinnati. Ahora, Tabilo podría enfrentarse con su verdugo. Se medirá con el vencedor del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov (48°) y el español Rafael Jódar (11°), quien viene de superarlo en las semifinales del ATP 500 de Washington.

    Más sobre:TenisPolideportivoMasters 1000 de CincinnatiMasters de CincinnatiMasters 1000ATPAlejandro TabiloJan-Lennard Struff

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con casi 20 toneladas de cargamento: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto

    SLEP Santiago Centro presenta querella por retención de directivos y amenazas en Liceo 1 Javiera Carrera

    Prisión preventiva para sujeto acusado de robo con intimidación de más de $20 millones en Iquique

    Aumentan a 294 los muertos por terremoto en Colombia: hay 320 desaparecidos y más de 3.900 heridos

    Municipio de Coyhaique y Universidad de Aysén empujan proyecto para combatir brechas estructurales en zonas extremas

    Parque Vicente Pérez Rosales cumple 100 años en medio del traspaso de áreas protegidas de Conaf a Ministerio de Medio Ambiente

    Lo más leído

    1.
    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    2.
    Revive el triunfo de Alejandro Tabilo contra Jan-Lennard Struff en el ATP de Cincinnati

    Revive el triunfo de Alejandro Tabilo contra Jan-Lennard Struff en el ATP de Cincinnati

    3.
    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    4.
    Gareca recuerda su etapa en la Roja y dispara contra Carlos Palacios: “La duda es si es un muchacho inteligente o no”

    Gareca recuerda su etapa en la Roja y dispara contra Carlos Palacios: “La duda es si es un muchacho inteligente o no”

    5.
    El emotivo homenaje de las Diablas para recordar a Claudia Schüler en su estreno en el Mundial

    El emotivo homenaje de las Diablas para recordar a Claudia Schüler en su estreno en el Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Con casi 20 toneladas de cargamentos: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto
    Chile

    Con casi 20 toneladas de cargamentos: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto

    SLEP Santiago Centro presenta querella por retención de directivos y amenazas en Liceo 1 Javiera Carrera

    Prisión preventiva para sujeto acusado de robo con intimidación de más de $20 millones en Iquique

    Capitalizar, no retirar, no endeudar
    Negocios

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Se busca banco de inversión para vender el control de Azul Azul

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    En vivo: la U visita a Limache en su misión de alcanzar a Colo Colo en la cima de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: la U visita a Limache en su misión de alcanzar a Colo Colo en la cima de la Liga de Primera

    La última parada antes de la Premier League: Arsenal y Manchester City inauguran la temporada en la Community Shield

    Alejandro Tabilo se estrena con una sólida victoria ante Jan-Lennard Struff en el Masters 1000 de Cincinnati

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    Soledad Fariña: “Para mí la poesía es un impulso que no se puede reprimir”

    Aumentan a 294 los muertos por terremoto en Colombia: hay 320 desaparecidos y más de 3.900 heridos
    Mundo

    Aumentan a 294 los muertos por terremoto en Colombia: hay 320 desaparecidos y más de 3.900 heridos

    Tiroteo en Universidad Estatal de Virginia deja cinco heridos y campus permanece confinado

    De la Espriella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta