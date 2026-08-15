Alejandro Tabilo se estrena con una sólida victoria ante Jan-Lennard Struff en el Masters 1000 de Cincinnati

Alejandro Tabilo (29° del ranking ATP) comenzó con el pie derecho su paso por el Masters 1000 de Cincinnati. El chileno se impuso sets corridos ante el alemán Jan-Lennard Struff (43°), por parciales de 6-3 y 6-4, en una hora y 19 minutos de juego.

La primera raqueta nacional llegó al estado de Ohio antecedido de un dispar paso por sus anteriores torneos. Alcanzó las semifinales del ATP 500 de Washington y después cayó en su estreno en la segunda ronda de major realizado en Montreal, Canadá.

Por otra parte, se trató del primer enfrentamiento entre sí en el circuito. En Cincinnati, donde debutó en la ronda de los 64 mejores al ser el sembrado número 22, el chileno puso a su favor el historial ante el alemán.

Con su verdugo como posible rival

Tabilo inició de gran manera en el court 8 del Lindner Family Tennis Center de Mason. Tuvo un rendimiento sólido de principio a fin. Con un tenis agresivo, logró incomodar a Struff.

El zurdo tuvo un destacado desempeño, con un gran primer servicio. Jano consiguió desequilibrar la balanza en el sexto game y rompió el servicio del alemán. Selló un quiebre que le permitió quedarse con el primer set con comodidad, donde el teutón prácticamente no tuvo chances.

Struff mejoró su juego en el segundo parcial, pero seguía sin lograr poner en aprietos cuando el chileno debía sacar. Tabilo siguió firme con su servicio, aunque poco a poco comenzó a sentir los apuros del teutón.

Sin embargo, en un buen momento del alemán, el nacional dio el golpe para encaminar su triunfo. Jano atacó y selló un nuevo break en el séptimo juego tras un mal revés del europeo que impactó en la red.

Tras un intenso juego donde estuvo cerca de volver a quebrar, el chileno abrochó la victoria con su servicio y selló su paso a la tercera ronda del Masters 100 de Cincinnati. Ahora, Tabilo podría enfrentarse con su verdugo. Se medirá con el vencedor del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov (48°) y el español Rafael Jódar (11°), quien viene de superarlo en las semifinales del ATP 500 de Washington.