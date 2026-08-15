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    El Deportivo

    El emotivo homenaje de las Diablas para recordar a Claudia Schüler en su estreno en el Mundial

    La selección chilena de hockey césped realizó un sentido gesto en honor a la fallecida arquera, en su debut en la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El homenaje de las Diablas a Claudia Schüler. Foto: @diablashockey (Instagram).

    Las Diablas debutaron en su segundo Mundial de Hockey Césped. El equipo chileno cayó por 2-0 ante Países Bajos, la gran potencia y máxima favorita para quedarse con el certamen.

    Y más allá de la relevancia del debut, donde chocaron con las actuales monarcas y máximas campeonas de la disciplina, el equipo chileno tenía en su mente algo más que lo deportivo. Como ha sido siempre, el recuerdo de Claudia Schüler estuvo latente.

    Las 20 Diablas saltaron a la cancha con un significativo gesto. Todas lo hicieron con un tatuaje temporal en su brazo. El objetivo fue homenajear a la fallecida arquera con un texto que se explicó por sí solo: “11+#1”.

    El mensaje fue compartido a través de las redes sociales de las Diablas, donde fue recurrente: “J11+1ntas” fue una de las frases donde también se utilizó. La otra fue para resaltar la destacada actuación de la arquera Natalia Salvador, que se erigió como la gran figura del encuentro debido a sus numerosas paradas e intervenciones: “M11+1ralla”, escribieron.

    La dedicatoria de las Diablas

    Tras el encuentro, las Diablas hablaron sobre el homenaje que decidieron realizar en honor a Schüler. “Siempre somos once más uno. Hoy lo queríamos visibilizar, pero para nosotras siempre está Clau presente con nosotros”, aseguró Salvador.

    En tanto, María Jesús Maldonado le dedicó el partido de la selección chilena a la fallecida arquera: “Le dedicamos esto 100% a la Clau”, indicó.

    “Hace cuatro años estábamos jugando este mismo partido, contra Holanda, en su casa, pero con ella en cancha. Hoy se notó, la sentimos en cancha, nos hicimos un recordatorio con el tatuaje. Hoy, este partido va 100% para ella”, sentenció.

    Más sobre:lasdiablasmundialLas DiablasDiablasMundial de HockeyMundial de Hockey CéspedHockeyHockey CéspedPolideportivoClaudia SchülerNatalia SalvadorMaría Jesús Maldonado

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