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    Gareca recuerda su etapa en la Roja y dispara contra Carlos Palacios: “La duda es si es un muchacho inteligente o no”

    El exentrenador de la selección chilena aborda uno de los conflictos que tuvo en su paso por el país.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Gareca recuerda su etapa en la Roja y dispara contra Carlos Palacios: “La duda es si es un muchacho inteligente o no”. Fotos: Photosport

    Ricardo Gareca tuvo un tormentoso paso por la Roja. El técnico no pudo llevar a la Selección al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. En ese período tuvo una serie de conflictos que marcaron su período. Uno fue la salida de Carlos Palacios en plenas Eliminatorias. Ahora el transandino recuerda al futbolista chileno que actualmente milita en Boca Juniors.

    “Es un chico del cual no se pueden negar sus condiciones futbolísticas. Esto no puedo asegurarlo, hablé poco con él y renunció a la Selección por problemas personales, pero la duda que nos invade cuando vemos jugadores de estas características es si es un muchacho inteligente o no, saber el lugar en el que uno está”, dijo a la radio ADN.

    “Todos queremos triunfar, pero uno se debe adaptar a las costumbres del lugar en que uno está y saber dónde estoy parado. La exigencia demanda un 100% en todo. No puedo asegurarlo, pero esta clase de jugadores son muy importantes, muy talentosos y que muchas veces terminan desperdiciándolo porque no tienen la inteligencia suficiente para estar en esta clase de equipos”, añadió.

    También habló de su relación con Arturo Vidal, quien lo criticó cuando no era convocado. Finalmente, el Tigre lo incluyó en sus últimas nóminas. “Puede ser que lo haya tenido que convocar antes, pero también, dentro del análisis, veíamos que había muchachos que habían tenido un buen rendimiento, queriamos que agarren confianza, de respaldar. Vidal era un muchacho que podía haber sido convocado antes. Tengo la autocrítica de aceptarlo”, reconoció.

    Gareca en su etapa en la Roja. Foto: Photosport

    Por otro lado, recordó su conflicto con Ben Brereton, a quien marginó tras la derrota ante Bolivia en Santiago. “Siempre me pareció un delantero interesante, pero es discutible. Yo no voy a empezar a analizar al jugador minuciosamente porque no me corresponde. Chile podía subsanar el hecho de que estuviera o no estuviera, contar con él o no contar con él, no hay problema. Puedo haber sido responsable en cuanto a eso. Creo que también hay un rendimiento que no fue lo suficientemente eficaz de parte de él o de parte de muchos otros muchachos, o en cuanto al respaldo que necesitaba el jugador. ¿Me pudo haber equivocado yo? Sí. ¿Pudo haber tenido un rendimiento deficiente el jugador? También”, dijo.

    Situación contraria a la que vivió, por ejemplo, con Eduardo Vargas. “Era uno de los jugadores impecables físicamente y en la medida que se enfoque, que se cuide, que tenga claro lo que tiene que hacer, está capacitado todavía para darle alegrías a la gente y a él mismo. Es un jugador de mucha categoría, de mucha lectura en el juego, inteligente en la toma de decisiones”, comentó.

    El Tigre también abordó las críticas que recibió por su etapa en Chile. “Salió lo peor de mí, dijeron que era vago, que no trabajaba, hablaron cualquier barbaridad. Yo vivía en Chile, no era que yo vivía acá en Buenos Aires, estando a dos horas de vuelo. Me quedé en Chile para estar con los dirigentes, estar todos los días, iba a la federación. Los entendidos, aquellos que entienden de todo esto y que creen saber de todo esto, decían que yo era un vago, que gano millones de dólares. Ahora quiero saber cuál es el trabajo del técnico de la Selección”, enfatizó.

    “Yo contaba con los jugadores de la selección del medio local una semana antes en Perú, que está establecido todavía, tenían la obligación de entregarme a los jugadores. Chile no lo tenía. En Chile no se puede contar con los jugadores antes. ¿De qué microciclos hablamos? Eso no se podía instrumentar. Yo no creo en los microciclos y Chile no tenía establecido esa posibilidad”, agregó.

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