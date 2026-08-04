Técnico del Southampton deja en el aire el futuro de Ben Brereton: “Siempre se toman decisiones en algún momento”

Otra ventana de mercado en la que la incertidumbre se apodera del futuro del chileno Ben Brereton. De regreso en Southampton, tras una temporada cedido en Derby County, el atacante tampoco tiene claro cuál será su próximo destino.

Hace dos años, la escuadra de los Santos compró el pase del delantero en una cifra cercana a los 9 millones de dólares. Sin embargo, el nativo de Stoke-on-Trent nunca pudo cuajar en la disciplina albirroja. Tras dos temporadas, vivió préstamos sucesivos a Sheffield United y Derby County, escuadra en la que triunfó en el último curso.

Precisamente, ambos equipos hoy están en la puja por acoger el regreso del futbolista de 27 años. Mientras su horizonte se discute en los escritorios, el delantero trabaja en la pretemporada de la institución dueña de su carta.

Un buen apronte para el jugador nacional, quien ha cumplido actuaciones satisfactorias en esta vuelta al Soton. En ese escenario, el técnico Tonda Eckert, se ha mostrado satisfecho con la forma en la que Brereton se ha adaptado a su regreso al club.

¿Otra salida?

Sin embargo, el joven entrenador alemán de 33 años de ninguna manera ha descartado una nueva salida del futbolista antes del cierre del libro de pases, el próximo 1 de septiembre.

Al atacante nacional le quedan dos años de contrato con el Southampton, club con el que solo ha disputado 15 partidos desde que se unió hace dos años procedente del Villarreal.

En medio del periodo de entrenamientos y amistosos, el adiestrador germano ha dejado más dudas que certezas sobre la situación del exjugador del Blackburn Rovers.

“Sinceramente, lo primero que puedo decir respecto de Brereton es que siempre se toman decisiones en algún momento, en cada club de fútbol. Sin embargo, ahora, Ben es jugador del Southampton”, dijo Eckert al diario Daily Echo.

Asimismo, el teutón agregó que “eso es lo esencial y lo que más me importa, en estos momentos. Y no solo es cierto para el jugador chileno, sino también para los demás”.

En ese sentido, Eckert reconoce que el atleta de la Roja se ha reintegrado de muy buena manera a la disciplina de los Santos, aunque tampoco escondió las posibilidades del atacante fuera de la institución.

“Creo que es nuestra responsabilidad dar la bienvenida a todos de nuevo al club y creo que Brereton ha demostrado de lo que es capaz en los partidos de pretemporada. Hasta ahora, estoy muy contento con la forma en que se ha reintegrado al grupo”

En la misma línea, el DT confirmó que “al parecer, el delantero está muy bien conectado con todos los miembros del vestuario, lo cual siempre es positivo, ya que te permite pasar de un grupo a otro con facilidad. Así que estoy muy contento con él y con tenerlo cerca. Ya veremos adónde nos lleva esta situación”.

En medio de esa incertidumbre, el adiestrador del Derby County John Eustace no escondió su deseo de asegurar el fichaje definitivo del chileno: “me gustaría traer jugadores de primer nivel que nos ayuden a mejorar”.