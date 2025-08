Southampton le da un fuerte mazazo a Ben Brereton en medio de la pretemporada

Ben Brereton sufrió una mala noticia en el fútbol inglés. Tras dejar el Sheffield United, el delantero chileno debió retornar al Southampton para la temporada 2025-26. En ese marco, el ariete se está intentanto ganar un lugar de cara al próximo Championship. Sin embargo, en medio de la pretemporada de los Santos, recibió un duro mazazo que complica sus aspiraciones.

En concreto, el atacante nacional no formó parte de la citación para el duelo amistoso en el que igualaron 2-2 ante el Brighton, equipo que milita en la Premier League. Esta situación enciende las alarmas si se toma en cuenta la presencia sostenida del chileno en los duelos de preparación anteriores, ante el CD Castellón y el Espanyol.

Brereton formó parte de la formación titular en los compromisos frentre a ambos conjuntos hispanos. No obstante, en esta ocasión, el técnico Will Still decidió dejarlo fuera de la consideración para este choque con las Gaviotas, pese a que no había ningún parte médico que indicara una posible lesión o molestia física.

Así, las dudas de la presencia del atacante nacional para la campaña en el Championship se instalan. Cabe remarcar que ‘Big Ben’ no tuvo un buen paso por los Santos, ya que apenas registró 503 minutos sobre la cancha, sin goles ni tampoco asistencias. Esto, de hecho, fue el gatillante que lo llevó de vuelta al Sheffield United, lugar donde sí pudo encontrar su mejor forma.

Pese a este díficil escenario, Brereton tiene la oportunidad de luchar por un puesto de cara al próximo amistoso, que será ante el Wrexham, el próximo sábado 9 de agosto a las 07.30 horas de Chile. En esa línea, el nacido en Stoke-on-Trent también deberá tener la mente puesta en una posible convocatoria con la Roja de Nicolás Córdova, que cierra su paso por las Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil y Uruguay.