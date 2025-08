Claudio Borghi se aburre de Brayan Cortés: “Colo Colo le mejoró el sueldo, no es que vino a hacer un favor”

El futuro de Brayan Cortés parece estar cada vez más lejos de Colo Colo. Este miércoles, en el marco de la reunión de directorio de Blanco y Negro, se analizó la propuesta que el portero tiene desde el club Peñarol.

Sin embargo, el Cacique decidió rechazar la primera propuesta del Manya. “Falta seguir conversando y hacer algunos cambios en el tipo de oferta que hubo. La administración quedó empoderada para seguir las tratativas por el arquero”, declaró el director de la concesionaria Alfredo Stöhwing.

“Yo me vengo enterando hoy de los detalles del ofrecimiento. Han salida algunas versiones erróneas, porque la oferta no contemplaba que Colo Colo se hiciera cargo de parte del sueldo de Brayan Cortés. El salario lo costea Peñarol al ciento por ciento”, añadió más adelante el expresidente de la concesionaria.

El interés de partir de Brayan Cortés se remonta a principios de año cuando estaba latente un acercamiento con el León de México y ahora se suma el hecho que dejó de ser titular indiscutido.

A eso se suma que en las últimas jornadas Jorge Almirón ha decidido darle la confianza a Fernando de Paul por el hecho de que Cortés está distraído en acordar las condiciones de su partida al fútbol uruguayo.

Claudio Borghi carga contra Cortés

En medio de todo esto, el ex técnico de Colo Colo, Claudio Borghi, entregó su punto de vista sobre la situación actual del futbolista. “Tienes que pagarle parte del sueldo, entonces le pagas el sueldo, te dan 100 mil dólares y pierdes un arquero, con esas condiciones, se llevarían un arquero de selección, donde el equipo que te lo presta te cobra 100 mil dólares y además, te paga el 15% del sueldo, para los uruguayos es un negocio redondo”, aseguró el Bichi en diálogo con Futuro Fútbol Club.

Luego, recordó que después de que el arquero se despidiera de los albos a finales de 2024 y no se concretara su traspaso al León de México, Colo Colo lo aceptó de vuelta en el plantel e incluso acabó subiéndole el sueldo.

“A favor de Colo Colo, cuando ocurrió esto, que me parece una locura, no tener un lugar donde ir antes de confirmar tu salida, ya es una locura. Colo Colo le mejoró el sueldo en aquel momento, entonces no es que vino a hacer un favor”, indicó

“Al tipo le dijeron ‘quédate, ahora tienes más lucas, quédese tranquilo’ y ahora, seis meses después anda diciendo ‘me quiero ir’. A mí no me parece”, concluyó Claudio Borghi.