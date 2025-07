¿Luciano Cabral a la UC? Daniel Garnero y Juan Tagle abordan la posibilidad de sumar al volante de Independiente.

La UC corre contra el tiempo. A una semana del cierre del libro de pases, en Universidad Católica no se resignan a la llegada de un volante al plantel. Daniel Garnero ha sido enfático en que pretende sumar un mediocampista ofensivo. Si bien, en su momento vio esa posibilidad como algo lejano, este jueves reconoció que las operaciones se reactivaron en la precordillera. “Estaba un poco resignado, ahora estoy un poquito más entusiasmado”, dijo el entrenador.

El DT, en esa línea, habla de Luciano Cabral. El ex Coquimbo Unido es del gusto del estratega. “Me sorprende un poco. Cabral está muy bien visto en Independiente. Me llamó gente del club diciendo que lo pedí... cómo lo voy a pedir. Si pido a Paredes, no me lo van a dar. Pensé que no estaba en un tema de que podría salir. Me encantaría un jugador de esas características”, señaló.

“Si se da una negociación, obviamente va a tener mi punto de vista a favor”, enfatizó el exvolante.

Garnero reveló que recibió llamados de Independiente por la situación de Cabral.

Por su parte, Juan Tagle también habló del seleccionado nacional. Aunque el presidente de Cruzados lo hizo manteniendo la política de club de no revelar negociaciones. “Nosotros jamás hemos adelantado nombres. Esto se asimila un poco a lo que estaba hablando con la fecha de inauguración de Clara Arena. Minuto a minuto, trabajando intensamente para ver si surge una posibilidad”, remarcó.

“Nosotros compartimos cuando Daniel dice que quisiera tener un mediocampista ofensivo, un enganche. Compartimos el diagnóstico, pero también compartimos con él que no es traer por traer”, añadió.

Aun así, el presidente de Cruzados enfatizó en que también es una chance que la UC se quede con el plantel que tiene ahora. En otras oportunidades ha dicho que fue armado para todo el año. “Solamente en la medida que encontremos la persona adecuada que esté dispuesta con los recursos que nosotros tenemos, con lo adicional que podamos poner. Si lo encontramos, si llegamos a ese acuerdo, llega. Si no, nos quedaremos con el papel que tenemos. Probablemente la novedad de eso también va a ser al filo del término del mercado”, sentenció el abogado.