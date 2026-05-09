Épico: la Roja femenina Sub 17 vence a Ecuador con un gol en la agonía y sella una histórica clasificación al Mundial

La ilusión se transformó en una realidad. La Roja femenina Sub 17 hizo historia al lograr una heroica clasificación al Mundial de la categoría. Las dirigidas por Vanessa Arauz vencieron agónicamente a Ecuador, por 2-1, y accedieron al certamen planetario juvenil que se disputará en Marruecos, entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre.

El combinado nacional femenino sacó boleto para la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará por segundo año consecutivo en territorio marroquí. El torneo, al igual que a nivel masculino, comenzó a disputarse anualmente desde la edición de 2025.

La Roja accedió al Mundial de la categoría por tercera vez en su historia. Las otras dos veces fueron en Trinidad y Tobago 2010 e India 2022.

Un triunfo agónico

El equipo ecuatoriano comenzó el encuentro mejor parado en cancha del Estadio Ameliano Villeta de Paraguay. La Tri se impuso con su juego prominentemente físico, incomodando a la Roja con una agresiva presión alta. Sin embargo, esto sería solo la primera impresión.

A Chile parecía costarle hacer pie, pero poco a poco comenzó a desplegar su juego asociativo. Comenzó a aflorar la técnica característica del equipo nacional. De hecho, vino un verdadero golazo que rompió el encuentro gracias a un nombre recurrente.

Antonella Martínez, la gran estrella de la Selección, se volvió a vestir de figura a los 9′. La atacante recibió cargada a la izquierda, levantó la cabeza y sacó un potente zurdazo al ángulo. Fue un tremendo disparo para sellar un tanto de gran factura.

La anotación generó un impacto instantáneo. La Roja se envalentonó y comenzó a presionar alto, impidiendo la salida ecuatoriana y plantando un equipo corto. Las futbolistas nacionales se vieron activas, con constantes movimientos ofensivos y buenas ayudas defensivas en las coberturas. La intensidad fue una materia a destacar.

Chile fue notoriamente superior, lo que obligó a Ecuador a mover la pizarra. Realizó una apresurada sustitución a los 22′, en un reflejo del predominio nacional. La Tri buscó dar un remezón al encuentro.

La reacción llegó, pero tras un error de la Roja. Constanza Sánchez falló en un despeje y permitió la arremetida de Arianna Cerda (26′), que marcó el empate. Ecuador, con poco, se encontró con el descuento e igualó las acciones.

En ese contexto es que comenzó a crecer la Tri, nuevamente intentando imponerse desde lo físico. Chile, en tanto, lo empezó a pasar mal, sobre todo en las pelotas paradas. De hecho, el travesaño evitó otro tanto en el 35′. Fueron minutos apremiados.

Arauz hizo lo propio y realizó tres sustituciones en el complemento. Los ingresos de Cornejo, Benavides y Concha le dieron otra cara a la Roja, que nuevamente comenzó a ejercer presión y ahogar a su rival, aunque sin ocasiones claras más allá de algún córner. Fue una tónica similar previa al empate.

Finalmente, cuando el cupo mundialista parecía definirse en los penales, llegó la figura de Catalina Muñoz. La hija de Carlos Muñoz, que había sufrido con las lesiones en el certamen, ingresó a falta de cinco minutos. Era una opción clara para una posible tanto o para sellar el triunfo. Y así fue.

Concha lideró un veloz contragolpe y habilitó a Muñoz (90′), que quedó mano a mano y definió entre las piernas de la portera para desatar la algarabía del combinado nacional. Pitazo final y clasificación. De esta forma, la Roja abrochó su clasificación al Mundial, sumándose a Venezuela, Argentina y Brasil. Estos últimos definirán la final del Sudamericano femenino Sub 17 este domingo.