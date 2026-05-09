Manuel Pellegrini valora el empate del Betis en plena pelea por la Champions: “Sumar va a ser siempre importante”

El agónico empate por 2-2 ante la Real Sociedad deja en el aire la clasificación del Betis a la próxima Champions League. El equipo de Manuel Pellegrini tenía la gran chance de pavimentar el camino para meterse en la cita continental, sin embargo, dejó escapar una ventaja de dos goles y se debe conformar con la amarga igualdad en Anoeta.

Pese al magro resultado, desde la mirada del Ingeniero no todo es negativo. El entrenador chileno sorprendió al valorar el punto cosechado en condición de visitante. “Sumar va a ser siempre importante. Quizás nos quedamos con sabor amargo por haber estado 0-2 en un partido que había sido muy abierto para ambos equipos. Yo creo que nosotros comenzamos el partido con dos o tres oportunidades muy claras que no concretamos. Después Antony logró convertir el 0-1. Ellos tuvieron también ocasiones claras en el primer tiempo que tampoco las hicieron", partió diciendo.

Betis igualó por 2-2 en su visita a la Real Sociedad.

“En el segundo tiempo partimos bien, hicimos ese 0-2, pero ya a los 15 ó 20 minutos empezamos a perder el control del partido. Quisimos retenerlo un poco más y desgraciadamente en ese penal, en ese infortunio, lograron empatar el partido, pero tampoco creo que el 0-2 era la realidad de lo que estaba pasando. Los dos equipos habían tenido varias ocasiones de llegar a portería. Jugamos ante un buen equipo en su casa y nos costó mantener estos últimos minutos el control del balón”, agregó.

En ese marco, el DT de los béticos aterrizó la pelea por meterse en la próxima edición de la Orejona. Todavía restan tres jornadas en LaLiga y el Betis tiene la primera opción de clasificar ante la arremetida del Celta de Vigo. “Lo veo como una lucha importante, es una ventaja. Cuatro de nueve no deja de serlo. Tenemos la oportunidad en casa con esos dos partidos de poder lograr esa clasificación. El martes tenemos que tratar de sumar tres puntos más y ya veremos cuál es el equipo al final que queda en la quinta posición”, sentenció.