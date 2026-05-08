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    Manuel Pellegrini aborda la posibilidad de disputar la próxima Champions League con el Betis

    El cuadro andaluz, quinto en LaLiga, visita a la Real Sociedad con la firme convicción de asegurar la plaza que ganó el campeonato hispano para la próxima temporada europea.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini se refirió a la opción de disputar la Champions con el Betis.

    Betis está a las puertas de regresar a la Champions League, después de 21 años. después de que LaLiga asegurara la quinta plaza para la próxima temporada, el cuadro de Manuel Pellegrini tiene el destino en sus pies, derrotero que se inicia este sábado cuando visite a la Real Sociedad.

    A cuatro fechas del final del torneo, los verdiblancos tienen un 96% de quedarse con este nuevo cupo para disputar la Orejona, de acuerdo con las probabilidades matemáticas. El equipo de Manuel Pellegrini mantiene seis puntos sobre Celta de Vigo, sexto en la clasificación, y necesita al menos dos triunfos para acceder al torneo.

    Positiva situación para los clubes hispanos, la cual quedó zanjada el jueves, después del triunfo de Rayo Vallecano en casa del Racing de Estrasburgo francés. Resultado que no solo permitió a los madrileños alcanzar la definición de la Conference League, sino que también enterró las intenciones de la Bundesliga de Alemania de pelear ese cupo de Champions.

    En lo inmediato, los hispalenses visitan al cuadro vasco en San Sebastián, elenco que, pese a la derrota ante Sevilla con gol de Alexis Sánchez, aún tiene opciones matemáticas de pelear la plaza. En la previa del duelo, el Ingeniero abordó el importante compromiso.

    “El equipo llega bien a este partido. El gran mérito del club fue que, cuando tuvo un traspié, miramos hacia arriba en LaLiga, por eso disputamos cosas importantes. Ojalá podamos sumar otra vez tres puntos”, explicó el DT santiaguino en conferencia de prensa.

    Asimismo, el chileno agregó que “hemos hablado siempre de sumar tres puntos contra la Real Sociedad, que todavía es rival directo. No nos podemos confiar, tampoco esperar a una Real entregada. Será un partido completo ofensiva y defensivamente. Pasa mucho cuando se consigue un logro como el de la Real y se está en Europa. Nos pasó a nosotros cuando ganamos la Copa, porque se puntúa poco. Es importante tener un equilibrio entre las competiciones que se juegan en cada temporada. Lo importante es cómo lleguemos nosotros al partido”.

    “Mucha ilusión”

    En las últimas dos semanas, con el objetivo de la Champions más cerca, el entrenador ha sido más llano en afrontar esa opción. Así se desprende de sus últimas palabras, tras comentar que ese logro es una verdadera “ilusión” para el club bético.

    “Tenemos mucha ilusión por poder llegar a una competición tan importante como la Champions. No es fácil jugarla, para mí sería un gran logro poder conseguirlo con el Betis. Sin embargo, eso lo tenemos que demostrar en estos cuatro partidos. Cuando estemos clasificados hablaremos del futuro. Cuando esté matemáticamente conseguido, analizaremos muchas cosas de la temporada y del futuro”, advirtió Pellegrini.

    Consultado por aquellos que minimizan el logro, el Ingeniero respondió que “no sé cuál es esa gente. Nuestra ambición siempre es mayor. Clasificar a Europa todos los años es un mérito importante. Hay tres cupos en LaLiga que nunca los van a dejar los grandes. Así, pelear uno de los otros cupos es importante. Cada uno lo analiza con la perspectiva que cree diferente. Se abre una puerta para que la quinta plaza nos permita jugar con ilusión muchos años”.

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniLaLigaReal SociedadChampions League

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