La regla de la UEFA que tiene al Betis de Manuel Pellegrini en las puertas de la próxima Champions League

Betis tiene más de un camino para llegar a la próxima Chapions League. Foto: @RealBetis / X.

Betis no se baja de Europa, en esta temporada y tampoco para la próxima. A pesar de la triste derrota ante Athletic en Bilbao, las dudas del resto de los equipos con los que compite por copas continentales mantienen al cuadro andaluz expectante sobre lo que sucederá después de julio próximo.

Actualmente, el elenco que dirige Manuel Pellegrini está en el quinto puesto en la tabla de colocaciones de LaLiga. Posición que permite a la institución, incluso, esperar un cupo en la próxima Champions League, competición que solo disputaron en una ocasión en su historia: la temporada 2005-’06.

El cambio reglamentario propuesto por la confederación europea cataliza el anhelo de los béticos. Escenario que persiste en los objetivos tanto de jugadores y el cuerpo técnico, como también de la directiva de la institución. Así queda claro en las declaraciones que realizó el vicepresidente José Miguel Catalán, la semana pasada.

“Llevamos muchos años jugando en Europa. Sin embargo, nosotros nunca hemos querido poner el objetivo en la Champions League y ahora que tenemos importantes posibilidades, claro que tenemos esa exigencia”, afirmó el segundo dirigente en importancia del club.

De manera paralela, los verdiblancos acaban de golear al Panathinaikos griego, resultado que les permitió acceder a los cuartos de final de la Europa League por primera vez en sus registros. Situación que, solo en caso de alcanzar el título, les permitirá acceder a la máxima competición continental a nivel de clubes.

Pero el técnico chileno no rehúye a la posibilidad. En la previa de la última derrota ante los vascos, el Ingeniero fue consultado sobre ese contexto, ocasión en la que admitió que el anhelo del club tampoco es una simple quimera.

“En el supuesto caso que clasificáramos a la próxima Champions podemos contestar sobre ese tema, cuando realmente estemos clasificados. Sin embargo, por ahora estamos tratando de mantener esa quinta posición de aquí hasta el final de la temporada, puesto que permite obtener la posibilidad de llegar a la Champions por eses camino. También estamos tratando de seguir adelante en la Europa League, lo que permite llegar a la Champions por otra vía”, aseguró el técnico santiaguino.

Asimismo, el exDT de Manchester City agregó que “solamente una vez que estemos en esa competición podremos discutir cuál es la mejor manera de planificar la temporada. En esta temporada ha quedado demostrado que cuando un equipo está en Champions y, se centra solo en eso, queda fuera de competencia en LaLiga, o viceversa. Claro que no es fácil jugar en competiciones europeas, pero es la ambición que todo el mundo para demostrar que hiciste una buena temporada”.

La fórmula de la UEFA

En las últimas temporadas, el organismo rector del fútbol del Viejo Continente ha impuesto una serie de modificaciones al reglamento que rige sus torneos a nivel de clubes.

Cambios que pretenden mejorar el desarrollo de los torneos, con la clara intención de hacer más competitivas las instancias de clasificación con incentivos deportivos para mejorar el desarrollo local como internacional.

De esa manera nacen las llamadas plazas por rendimiento europeo, las cuales se crearon hace dos temporadas y no hacen más que premiar a las federaciones cuyos elencos consigan mejores registros.

“Las Plazas por Rendimiento Europeo van a parar a las dos federaciones con el mejor rendimiento colectivo de sus clubes en las competiciones masculinas de clubes de la UEFA en 2025/26. Es decir, el coeficiente de clubes de la mejor federación en la temporada recién terminada, que se basa en el número total de puntos de coeficiente de clubes obtenidos por cada club de una federación, dividido por el número de clubes de esa federación”, afirma la confederación europea en su sitio oficial.

En el mismo punto señala que “cada una de estas dos federaciones otorgan una plaza automática en la fase liga al club mejor clasificado en su liga nacional por detrás de los clubes que ya se hayan clasificado directamente para la fase liga”.

Actualmente, el país mejor posicionado en este conteo es Inglaterra. La Premier League puso a 9 equipos esta temporada en torneos continentales, los cuales han logrado un coeficiente de 24.791 de media. Le sigue LaLiga de España con ocho instituciones y un promedio de 20.281.

Precisamente, la página web oficial de órgano rector le otorga un puesto especial al equipo de Manuel Pellegrini, tal como lo explica en el acápite que ejemplifica la fotografía del momento en esta lucha por conseguir esos cupos. En ese sentido, el éxito de los andaluces en instancias posteriores de la Europa League también alimenta la consecución de ese puesto.

“Ahora mismo, el Liverpool y el Real Betis obtendrían actualmente una plaza automática en la fase liga a través de las Plazas por Rendimiento Europeo. Tanto Inglaterra como España tienen cuatro plazas automáticas para la fase liga de la campaña 2025/26, lo que significa que los equipos que terminen quintos en la Premier League y LaLiga (actualmente Liverpool y Real Betis) también tendrían asegurada la plaza en la fase liga”, advierte la UEFA.