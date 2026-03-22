En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Athletic Club por LaLiga

Cómo llegan

El conjunto del Ingeniero llega al San Mamés tras golear al Panathinaikos y sellar su remontada en la serie por los octavos de final de la Europa League. El Betis se metió entre los ocho mejores del certamen por primera vez en su historia.

Los verdiblancos buscan una nueva victoria tras la caída del Celta de Vigo, lo que los consolidaría en la quinta posición del certamen español.

Mientras que el Athletic llega con la necesidad de ganar para reengancharse en la pelea por clasificar a copas internacionales.