En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Athletic Club por LaLiga
El conjunto bético se enfrenta al cuadro vasco para seguir en la pelea por acceder a la Champions League. Es el duelo 300 para el Ingeniero dirigiendo a los verdiblancos.
Minuto a minuto
Athletic Club 0-0 Real Betis
Inicia el partido
1′. Ya se juega en el San Mamés. El Athletic Club recibe al Real Betis.
El equipo del Betis
La alineación del Athletic
El partido 300 del Ingeniero
También se trata de un duelo histórico para Manuel Pellegrini. El Ingeniero tendrá su partido 300 al mando del Betis. Es el técnico que más ha dirigido en la historia del club verdiblanco.
Cómo llegan
El conjunto del Ingeniero llega al San Mamés tras golear al Panathinaikos y sellar su remontada en la serie por los octavos de final de la Europa League. El Betis se metió entre los ocho mejores del certamen por primera vez en su historia.
Los verdiblancos buscan una nueva victoria tras la caída del Celta de Vigo, lo que los consolidaría en la quinta posición del certamen español.
Mientras que el Athletic llega con la necesidad de ganar para reengancharse en la pelea por clasificar a copas internacionales.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Athletic Club y el Real Betis de Manuel Pellegrini, válido por la vigesimo novena jornada de LaLiga.
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