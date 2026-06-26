Javier Correa no estará en los próximos cuatro partidos de Colo Colo. La causa, a estas alturas, es más que conocida: el Tribunal de Disciplina le aplicó el drástico castigo después de las polémicas declaraciones que el goleador del Cacique realizó después del partido ante Huachipato, por la Copa de la Liga, en las que criticó duramente la actuación del juez Nicolás Gamboa. Al haber terminado la participación alba en esa competencia, la sanción se traspasa a la Liga de Primera.

“Hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible. Buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere. Tiene algo en contra de nosotros. Se ve, no sé, pero cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrar algo en contra”, declaró el delantero. Esas palabras terminaron pasándole la cuenta.

El acto fallido del Sindicato de Árbitros en la denuncia que interpuso contra Javier Correa

Gamboa consignó los dichos del ariete albo en su informe, después de enterarse a través de un reporte de Cacique Pasión, un medio partidario del equipo de Macul. Sin embargo, el juez no fue el único que intentó una ofensiva en contra del ariete. El Sindicato de Árbitros de la ANFP presentó un escrito adicional, con el mismo objetivo: conseguir una sanción para el ariete argentino.

La intención de la entidad gremial que preside Cristián Droguett, sin embargo, revela un profundo desconocimiento de la reglamentación. De hecho, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina declaró que su denuncia era “inadmisible”, por una cuestión de forma: no tener titularidad de acción, conforme al artículo 18º del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP.

Cristián Droguett, presidente del sindicato de árbitros, en un partido (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

La norma es específica respecto de quienes pueden actuar como denunciantes. “El procedimiento se iniciará por denuncia o requerimiento de algunas de las siguientes personas o entidades: 1) el árbitro que haya dirigido el juego en el que incida la denuncia o requerimiento; 2) de oficio, por el propio Tribunal; 3) la persona que hubiese sufrido lesiones calificadas de graves; 4) el directorio por sí o en representación de algún club; 5) la Comisión de Arbitrajes, o la entidad que haga las veces de tal; 6) el club afectado y la Comisión de Control Gestión Económica y 7), en general, cualquier persona sometida a la jurisdicción del Tribunal de Disciplina”, consignan las distintas letras de la disposición.

“Las denuncias que se formulen por quien no tiene la representación legal de las entidades que se señalan precedentemente, serán rechazadas de plano y de oficio por el Tribunal”, añade el octavo punto.

La conclusión es clara: Arbifup, la sigla de la organización que agrupa a los encargados de aplicar el reglamento, no tenía competencia para hacerse parte de la causa que involucra a su asociado Gamboa. Por esa razón, su escrito chocó contra un potente portazo de parte de la corte deportiva que preside Exequiel Segall.