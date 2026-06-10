El domingo, Colo Colo se despidió de la Copa de la Liga. La suerte de los albos estaba sentenciada con antelación. Coquimbo Unido había vencido a Deportes Concepción y había sentenciado la suerte de los albos. Para peor, el equipo de Fernando Ortiz terminó cayendo ante Huachipato.

En el Cacique terminaron enojados. Con el resultado, la eliminación y, sobre todo, con el juez Nicolás Gamboa. "Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga“, disparó Javier Correa, el más irritado con el cometido del juez.

Sufre Colo Colo: el artículo que complica a Javier Correa con una posible sanción en la Liga de Primera

Gamboa denunció al delantero por una situación poco habitual: las declaraciones que ofreció fuera del campo de juego. Y abrió un flanco concreto: la posibilidad de que el atacante sea sancionado por lo que el árbitro consideró una infracción.

Con el Cacique eliminado de la Copa de la Liga, la duda radica en qué competencia tendría que cumplir una eventual pena. En ese contexto, la reglamentación se transforma en una seria amenazada para las pretensiones de los albos, quienes encabezan la tabla de la Liga de Primera, con 33 unidades, diez más que Universidad Católica, que ocupa el segundo puesto.

El artículo 44º del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP despeja la disyuntiva y se transforma en una seria amenaza para el goleador del Cacique. “En el evento que en un mismo año calendario existan dos o más campeonatos organizados por la Asociación, las sanciones serán cumplidas en el mismo torneo en que se cometió la infracción que originó tal sanción”, establece inicialmente.

Sin embargo, la norma también contempla la excepción que complica a Correa. “En caso que ello no fuese posible por término de la competencia u otra causa, deberá cumplirse en el o los siguientes juegos de competencias oficiales en que le corresponda intervenir al sancionado”. Es decir, de recibir castigo, Correa tendrá que cumplirlo en la competencia más importante del calendario criollo.

Antes, eso sí, será citado al Tribunal para que pueda realizar los respectivos descargos.

¿A qué se arriesga Correa?

La misma normativa contiene la sanción que arriesga Correa. El artículo 68º, en su letra e), una disposición que adquirió relevancia en el caso que involucró al defensor Julio Barroso, quien insinuó eventuales “cosas raras” en el campeonato de 2014, es la referencia en estos casos.

“Cualquier acto que pudiese provocar el descrédito, menoscabo o que pudiere afectar la transparencia de la actividad futbolística en su conjunto, o de los personeros que la representan, será sancionado de cuatro a cincuenta juegos de suspensión o de un mes a tres años de inhabilitación, según corresponda”, establece.

Nicolás Gamboa, juez del partido entre Huachipato y Colo Colo (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

El informe

El árbitro entregó un detalle pormenorizado de las declaraciones de Correa en el documento oficial que analiza el ente sancionador del fútbol chileno. “Una vez terminado el partido y apoyado por un medio de prensa del equipo de Colo Colo (Cacique Pasión), me percato de las declaraciones del Sr. Javier Correa (Colo Colo) quién usa un lenguaje ofensivo en mi contra, diciendo textual: ‘El árbitro hizo lo imposible para cobrarnos offside, lo imposible, buscó todas las cámaras. La verdad que este árbitro es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos caga, nos manda al muere siempre, siempre’”.

“Ya viene de hace años que nos manda al muere…, pero bueno, tiene algo en contra de nosotros. Se ve, no sé, cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra. A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia sí, no se juega por nada, pero da rabia sí, que te caguen así la tarde”, añadió.

“Hay que chequear todos los partidos que nos ha dirigido, siempre nos ha metido una traba en el partido, una amarilla o una roja. Es un desastre, con nosotros la verdad es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más”, agregó.