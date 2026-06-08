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    Javier Correa y Arturo Vidal arremeten contra Nicolás Gamboa tras derrota de Colo Colo: “Siempre que nos toca, nos caga”

    El atacante del cuadro albo asegura que el juez ha perjudicado al Cacique en una serie de encuentros. Arturo Vidal también fue crítico con el silbante.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Javier Correa arremete contra Nicolás Gamboa tras la derrota de Colo Colo ante Huachipato: “Siempre que nos toca, nos caga”. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Colo Colo cerró su participación en la Copa de la Liga con una derrota por 1-0 ante Huachipato en Talcahuano. Sin opciones de clasificar tras el triunfo de Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción, el cuadro albo terminó segundo en el Grupo A con 10 puntos, cuatro unidades menos que el elenco pirata.

    Claro que el encuentro estuvo marcado por dos goles anulados al equipo de Fernando Ortiz en el segundo tiempo. El primero fue convertido por Maximiliano Romero a los 65 minutos, pero tras una extensa revisión del VAR fue invalidado por posición de adelanto. Más adelante, también se anuló una conquista de Leandro Hernández.

    Tras el compromiso, Javier Correa cuestionó el arbitraje de Nicolás Gamboa. “Hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible, buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere. Tiene algo en contra de nosotros, se ve, no sé, pero cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrar algo en contra”, declaró el delantero.

    Gamboa en el partido entre Huachipato y Colo Colo. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    El atacante también se refirió a la amonestación que recibió durante el encuentro. “A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia. No se jugaba por nada, pero da rabia igual que te caguen así la tarde”, señaló.

    Correa además recordó otros encuentros dirigidos por Gamboa en los que, según su visión, Colo Colo se vio perjudicado. “Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido. La otra vez cobró un penal de 70 metros a Wiemberg contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más”, manifestó.

    Las palabras del delantero llegaron luego de un partido en el que Colo Colo presentó una formación con varios cambios respecto de sus alineaciones habituales. Con la eliminación ya consumada antes de salir a la cancha, el cuerpo técnico dispuso la presencia de jugadores jóvenes y futbolistas con menos minutos durante la temporada.

    Arturo Vidal, por su lado, respaldó los dichos del ariete. “Está bien que quedáramos eliminados, que el partido no tuviera mucha importancia, pero somos serios, al vestir esta camiseta lo hacemos con todo el corazón, nos jugamos la vida y que pasen estas cosas”, dijo de entrada.

    Luego instó a la ANFP a mejorar el arbitraje. “Ya más no puedo decir. Ojalá no vuelva a pasar, le damos mucha importancia a cualquier copa que nos toca jugar”, enfatizó.

    Además de sus cuestionamientos a Gamboa, Correa también realizó severas observaciones respecto de las condiciones encontradas por el plantel visitante en el estadio CAP de Talcahuano. “Es un chiquero para la entrada en calor. En nuestro estadio les damos las mejores condiciones para que entren en calor, se bañen”, sostuvo.

    Con la derrota ante Huachipato, Colo Colo finalizó su participación en la Copa de la Liga y quedó fuera de las semifinales del certamen.

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