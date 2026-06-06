Manuel Pellegrini se frota las manos: los millones que recibirá el Betis por sus siete futbolistas que van al Mundial

Manuel Pellegrini se frota las manos: el Betis recibirá más de US$ 1 millón por sus siete futbolistas que van al Mundial.

El Betis tendrá una representación histórica en el Mundial. El club dirigido por Manuel Pellegrini contará con siete futbolistas en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Es una cifra récord para la institución andaluza.

Los nóminados por sus países son Giovani Lo Celso (Argentina), Cédric Bakambu (República Democrática del Congo), Ricardo Rodríguez (Suiza), Álvaro Fidalgo (México), Juan Camilo Hernández (Colombia) y Abde Ezzalzouli y Sofyan Amrabat (Marruecos)

La presencia de estos jugadores no solo representa un hito para el conjunto verdiblanco. También significará ingresos económicos importantes gracias al Programa de Beneficios. El sistema fue definido en marzo de 2023 mediante un acuerdo firmado entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos. El pacto establece una compensación de US$ 11 mil por cada día que un futbolista permanezca con su selección.

La cifra considera también el período de preparación. Es decir, el conteo comienza desde que cada jugador se incorpora a la concentración y se mantiene mientras continúe en competencia. La cantidad de minutos disputados no influye en el cálculo.

La fase de grupos del Mundial se desarrollará entre el 11 y el 27 de junio, un período de 16 días. Un club que aporta siete jugadores durante ese tramo recibiría más de US$ 1,2 millones, es decir, unos 1.096 millones de pesos.

El escenario más favorable para el Betis depende del rendimiento de sus futbolistas y sus naciones en el torneo. El Mundial de Norteamérica se presenta como una oportunidad financiera para el equipo de Manuel Pellegrini.

Pellegrini junto a Abde y Bartra. Foto: @realbetis

Una tendencia

Más allá del aspecto económico, la presencia de siete futbolistas en el Mundial consolida una tendencia de crecimiento en el Betis. Ninguna otra plantilla verdiblanca había contado con una representación tan amplia en el certamen planetario.

Hasta ahora, el récord correspondía a los cinco jugadores convocados para Qatar 2022, cuando aportó con Youssouf Sabaly (Senegal), Andrés Guardado (México), William Carvalho (Portugal), además de Guido Rodríguez y Germán Pezzella (Argentina).

Antes, las mayores delegaciones habían sido las de Francia 1998, con Alfonso Pérez (España), Finidi George (Nigeria) y Robert Jarni (Croacia). En Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 hubo dos representantes.

Entre los nombres más destacados aparecen Rafael Gordillo (España) en 1982, Nery Pumpido (Argentina) en Italia 1990, Joaquín (España) en 2002 y 2006, Guardado (México) en Rusia 2018 y Qatar 2022, además de Rodríguez y Pezzella, campeones con Argentina en la última edición.

En la antesala del Mundial, Pellegrini ya entregó algunas definiciones. “No estando Chile, por supuesto que tiene que haber otra selección. Yo creo que España es una de las favoritas; personalmente he tenido la suerte de estar en este país 14 o 15 temporadas, así que me alegraría mucho que fuera España. También están todos los países sudamericanos que son más cercanos a Chile. Yo creo que va a ser un lindo Mundial. Sin tener una preferencia real, que gane el que sea mejor y creo que España tiene muchísimas posibilidades”, anticipó el Ingeniero.