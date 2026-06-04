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    Las 11 selecciones del Mundial 2026 que valen menos que la Roja

    Pese a que no clasificó a la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, la selección chilena cuenta con una plantilla tasada en 81,29 millones de dólares. La cifra supera a varios equipos que estarán en Estados Unidos, México y Canadá.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Las 11 selecciones del Mundial 2026 que valen menos que la Roja. www.photosport.cl

    Chile no estará presente en el Mundial. Sin embargo, su plantel actual supera en valor de mercado a varias de las selecciones que sí consiguieron la clasificación al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

    En la antesala de la Copa del Mundo, la Roja disputará amistosos frente a Portugal y República Democrática del Congo, dos integrantes del Grupo K del certamen. La zona también estará compuesta por Colombia y Uzbekistán.

    Para esos compromisos, el técnico Nicolás Córdova presentó una nómina cuyo valor de mercado alcanza los 81,29 millones de dólares, según los registros del sitio Transfermarkt. El futbolista mejor cotizado del plantel es Darío Osorio, tasado en US$ 17 millones.

    “Sabemos que estamos pasando una transición y lo estamos tomando con la mayor responsabilidad posible. Lo que estamos haciendo es difícil, pero como vamos todos para el mismo lado, tratamos de aprovechar este momento al máximo. Lo que vendrá será muy bueno para el fútbol chileno”, señaló Córdova antes del viaje a Europa.

    Pese a no haber logrado la clasificación, Chile aparece por encima de varias selecciones mundialistas en términos de valoración económica. De las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, 37 cuentan con planteles más valiosos que la Roja. Las otras 11 presentan una tasación inferior.

    La selección mejor posicionada dentro de ese grupo es Cabo Verde, cuyo plantel está valorado en US$ 65 millones. El combinado africano enfrentó a Chile en marzo, en un amistoso disputado en Auckland donde la Roja se impuso por 4-2.

    Por detrás aparece Haití, con un valor de mercado de 64 millones de dólares. La lista continúa con Sudáfrica, cuyo plantel alcanza los US$ 54 millones.

    Más abajo se ubican Arabia Saudita, con una valoración de US$ 43 millones, y Nueva Zelanda, que registra US$ 41 millones. Los oceánicos derrotaron a Chile por 4-1 en marzo pasado. Este martes perdieron frente a Haití por 4-0.

    Panamá ocupa el siguiente lugar con una tasación de 40 millones de dólares, seguida por Irán, cuyo plantel está valorado en US$ 38 millones.

    Entre las selecciones con menor valoración también aparecen Curazao, con 30 millones de dólares; Irak, con US$ 24 millones; y Qatar, con US$ 23,11 millones.

    La selección menos valiosa de todas las clasificadas al Mundial 2026 es Jordania. El conjunto asiático tiene un valor de mercado de 23 millones de dólares.

    Los equipos del Mundial con menor valor que Chile

    SelecciónValor de mercado
    Cabo VerdeUS$ 65 millones
    HaitíUS$ 64 millones
    SudáfricaUS$ 54 millones
    Arabia SauditaUS$ 43 millones
    Nueva ZelandaUS$ 41 millones
    PanamáUS$ 40 millones
    IránUS$ 38 millones
    CurazaoUS$ 30 millones
    IrakUS$ 24 millones
    QatarUS$ 23,11 millones
    JordaniaUS$ 23 millones

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