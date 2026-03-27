La Roja de Córdova reacciona a tiempo: supera a la mundialista Cabo Verde y estira su racha de triunfos

Había que trasnochar para ver el primer partido de la selección chilena en 2026. En el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, la Roja del interino Nicolás Córdova fue el sparring de Cabo Verde, clasificado al Mundial. Hace una década, sería al revés, porque la escuadra nacional atravesaba un momento más dulce. Hoy, la realidad es diametralmente opuesta. Chile reaccionó a un primer tiempo que dejó demasiadas dudas, cambió la imagen y terminó imponiéndose por 4-2.

El sexto encuentro de Chile al mando de Córdova contó con Lawrence Vigouroux en la portería. El meta del Swansea se consolida como el 1 titular. La defensa contó con Ian Garguez, Iván Román, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo. En el mediocampo, Rodrigo Echeverría fue el eje, con Vicente Pizarro y Lautaro Millán como interiores. El volante de Independiente tenía más labores de enlace. En el ataque, Lucas Cepeda arrancó cargado en la izquierda, mientras que Maximiliano Gutiérrez fue puntero por la derecha. En la demarcación del 9, Ben Brereton. Dos mundialistas Sub 20 en la oncena nacional.

La primera mitad de la Roja dejó sinsabores. En el marco de un lapso de ritmo cansino, fue Cabo Verde la que empezó a hacerse del balón, acercándose mediante balones aéreos, sobre todo por las puntas. Los africanos, dirigidos por Pedro Leitao Brito, más conocido como Bubista, con un fútbol físico y directo, complicaron a una defensa que se mostró particularmente feble.

En los 16′, la Roja encontró una ventana y aprovechó de marcar el 1-0, gracias a Brereton. Mediante un zurdazo cruzado, el chileno-inglés abrió la cuenta, luego de un pase profundo de Echeverría. El jugador del León de México se avivó, apurando un tiro libre, contra un Cabo Verde desconcentrado.

El gol no le sirvió a la Selección para afirmarse en la cancha. La respuesta de los caboverdianos llegó rápido. En los 21′, Dailon Livramento puso el 1-1, conectando libre por dentro un centro bajo desde la izquierda del ataque. Una muestra de lo mal que defendió Chile. En los 34′, un tapadón de Vigouroux evitó el 2-1 de Mendez, quien hizo la diagonal y le ganó la posición a Suazo.

Si bien se trata de un amistoso, no dejó de extrañar la debilidad defensiva. El punto es que tampoco lograba engranar en ofensiva. Cepeda y Maxi Gutiérrez cambiaron de lado, pero tampoco dio resultado. Baja presentación del jugador del Elche, quien portó la 10.

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En una acción confusa, sucede un llamado del VAR en los 41′, que acaba con la expulsión del zaguero Diney, por una mano fuera del área (corta una situación manifiesta de gol). Luego se produjo la más clara de Chile, sacando el tanto de Brereton: un tiro libre de Gutiérrez, al travesaño. Con uno menos, Cabo Verde remontó. En el tiempo añadido, Sidny Cabral marca el 2-1 con un disparo al primer palo de Vigouroux. Encaró a Garguez, se metió por dentro y sacó el remate.

La reacción en el segundo tiempo

Como se dice en el ambiente, a Córdova le dio un “ataque de entrenador” e hizo tres cambios en el entretiempo: Felipe Loyola, Felipe Faúndez y Darío Osorio (afuera Echeverría, Román y Cepeda). Para tratar de sacarle la palidez al rostro del equipo nacional. En efecto, las modificaciones resultaron, sobre todo el ingreso del jugador del Midtjylland.

También subieron rendimientos individuales, como Maxi Gutiérrez. El ex Huachipato, hoy en Independiente, puso el empate en los 58′, gracias a un remate de distancia aprovechando una horrible salida del portero Vozinha. Salió del área a cualquier cosa.

Con uno menos, Cabo Verde no reforzó su defensa. Con uno más, Chile sacó rédito y empezó a hilar mejor de mitad hacia arriba. En particular, por el lado derecho, con Faúndez, Loyola y Osorio. Precisamente, por ese lado se gestó el 3-2. Una jugada de Osorio deriva en un taco de Gutiérrez en el área y Loyola remata para convertir.

Si la Roja defendió mal en los 45′ iniciales, los africanos hicieron lo propio en el complemento. El flojo arquero Vozinha ayudaba a los intereses criollos. En los 79′, llegó el 4-2 vía Gonzalo Tapia, definiendo con el arco a su merced tras un intento de Benjamín Chandía. El hombre de Coquimbo debutó con el combinado adulto, igual que Faúndez y Diego Ulloa, quien entró en el final.

No deja de ser un dato relevante que la Selección obtuvo su cuarto triunfo consecutivo. Esta buena racha contempla dos victorias a Perú (2-1 en La Florida y 2-1 en Sochi), y otra a Rusia (2-0). La segunda presentación en el FIFA Series será en la madrugada del lunes ante Nueva Zelanda.