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    Nicolás Córdova se sincera antes de los amistosos de la Roja: “Este proceso va a tener presión por sí solo”

    El entrenador interino de la Roja agrega que lo más importante es que los jugadores jóvenes sumen partidos antes del próximo proceso clasificatorio.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Córdova habló en la previa del duelo de la Roja con Cabo Verde. Foto: Carlos Parra/Comunicaciones FFCh.

    Dos nuevos amistosos tendrá la Selección Chilena en los próximos días. Enfrentará a Cabo Verde (viernes) y Nueva Zelanda (lunes), en este último país, y el director técnico interino de la Roja -Nicolás Córdova- sinceró lo que buscaba ante los combinados oceánicos.

    “A partir de septiembre iniciamos un proceso de cambio, dónde intentamos rejuvenecer el equipo con respecto a las últimas Eliminatorias. Lo hemos ido haciendo paulatinamente y hemos bajado casi cinco o seis años la media del equipo y creo que lo más importante es que estos jugadores puedan tener partidos y cuando comiencen las nuevas Clasificatorias, estos jugadores puedan tener minutaje real, con equipos reales, que vayan a competir en un Mundial”, aseguró.

    Luego el jefe de las divisiones menores de nuestra Selección no le hizo el quite a lo que se espera de este largo camino hacia la cita planetaria de 2030, ya que Chile no ha clasificado a ninguno de los últimos tres eventos universales. “Sudamérica debe ser una de las clasificatorias más complejas, por la calidad de países, las distancias y las condiciones de alturas y climáticas”, comenzó diciendo Córdova.

    Luego el adiestrador nacional sentenció que “ha sido un golpe fuerte estar tres Mundiales sin participar y claramente este proceso va a tener presión por sí solo y sabemos que la gente necesita que Chile vuelva a estar en esos lugares pues es el máximo nivel para las selecciones”.

    Foto: Carlos Parra/Comunicaciones FFCh.

    Sobre el histórico logro de la Sub 20 de Santiago Wanderers, que se tituló campeón de la Copa Libertadores de su categoría, el DT señaló que “nos pone muy contentos a todos. No es muy común para nuestro fútbol que se logren títulos como ese y nos pone contentos, porque de ese equipo, la gran mayoría ha estado en las selecciones juveniles con nosotros. Y esperamos que puedan ratificar en Primera División todo lo que han logrado y sabemos que el equipo los va a ayudar”.

    Finalmente, consultado por la recién aprobada ley de Sociedades Anónimas Deportivas, Córdova concluyó que “lo de la Federación es muy prematuro y hay cosas que mejorar en nuestro fútbol, transversalmente, pero sería irresponsable habla de algo que no tengo tanto conocimiento. Lo único que espero es que sea por el bien del fútbol chileno que es lo que todos queremos”.

    Más sobre:La RojaSelección ChilenaNicolás CórdovaChileChile vs Cabo VerdeFútbolMundial

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