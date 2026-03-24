Lucas Cepeda aborda sus difíciles días como suplente en el Elche y elogia la “metodología europea” de Nicolás Córdova

La selección chilena juega sus primeros encuentros amistosos del 2026 en esta fecha FIFA. La Roja enfrentará en la madrugada nacional a Cabo Verde este viernes 27 (00.00) y Nueva Zelanda el 30 de marzo (03.15).

Sin técnico oficial, Nicolás Córdova es el encargado de dirigir al conjunto nacional contra africanos y oceánicos, que clasificaron al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de mediados de año.

El parón de selecciones puede servir para cambiar la dinámica de algunos jugadores. Lucas Cepeda, que no jugó el fin de semana con el Elche, se sumó a la concentración en Auckland para los próximos encuentros, momento en el que se refirió a diferentes tópicos.

Primero comentó el largo viaje que realizó para llegar a la nación de Oceanía. “Tuve 27 horas de vuelo, pero por estar en la selección se hacen esos esfuerzos. No hay nada más lindo que ponerse esta camiseta y representar al país”, dijo Cepeda.

El extremo puso el foco en los siguientes desafíos con la selección. “Tenemos un buen grupo, el cuerpo técnico nos está preparando de la mejor manera para lo que viene,que es el próximo año la Copa América, y estos partidos nos van a servir mucho, porque son selecciones importantes”, mencionó

El difícil presente de Cepeda

El nacional ha tenido un complejo inicio en el Elche, pasó de ser la gran figura del campeonato nacional a no sumar los minutos esperados en los Franjiverdes. De hecho, de los ocho partidos posibles entró como titular en cuatro, en dos ingresó desde el banco y en los otros no vio minutos. Ha ido perdiendo terreno en el equipo.

Incluso, no jugó el fin de semana en la primera victoria en lo que va del año de los españoles. Los Ilicitanos ganaron por 2-1 ante el Mallorca, lo que el seleccionado presenció como suplente.

El seleccionado reflexionó sobre sus primeros meses en la península ibérica. “Es muy lindo, quería dar este paso. No fue el comienzo que esperaba, pero ahora tuvimos un triunfo que nos da alegría para las nueve finales que nos quedan. Sé que llego a mitad de temporada y tengo que adaptarme rápido, pero creo que lo he hecho de buena manera“, afirmó.

En otro tema, el zurdo comentó la forma en que se puede potenciar a la Roja. “Ojalá salgan más jugadores al extranjero en junio; eso le da un plus a la selección para que nos miren de otra forma. Creo que el cuerpo técnico se está enfocando en formar a los jugadores, en meterles la metodología europea y eso es bueno”, declaró.

Por último, celebró la obtención de Santiago Wanderers de la Copa Libertadores Sub 20, club en el que se formó. “Es emocionante ver a Wanderers levantando esa copa. Me pone muy contento, porque yo salí de ahí y el futbolista wanderino es súper sacrificado. Les mando felicitaciones y que sigan dejando el nombre del equipo a nivel sudamericano que ya lo vieron en todo el mundo”, destacó.