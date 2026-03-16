Nicolás Córdova presenta a los nominados para los amistosos de la Roja contra Cabo Verde y Nueva Zelanda

Chile ya tiene nómina para enfrentar los próximos amistosos de la fecha FIFA de marzo. Este lunes Nicolás Córdova dio a conocer el listado de jugadores que estarán presentes en los duelos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

El objetivo principal en estos compromisos será ratificar el buen juego mostrado en los duelos anteriores en los que se consiguió victorias sobre Rusia y Perú a finales de 2025.

Los próximos partidos preparativos se dan en el marco de la FIFA Series 2026, en la que distintas selecciones se reúnen en sedes a lo largo del mundo como preparación para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica en algunos meses más.

El primer encuentro contra Cabo Verde se jugará el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas, en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda. Y el segundo amistoso será ante la selección local el lunes 30 de marzo a las 3:15 horas en el mismo recinto deportivo.

La nómina de la Roja

Buscando alternativas para el Mundial de 2030

Estos amistosos también intentan ser un puente pensando en el proceso clasificatorio para el Mundial de 2030. Nicolás Córdova busca establecer qué jugadores pueden ser pate de aquel proceso y para lograrlo ha ampliado la mirada a la búsqueda de jugadores con doble nacionalidad.

Así, el DT encabezó una gira por Portugal, Dinamarca, España y Suiza para ver de cerca jugadores que puedan formar parte de la selección Sub 20 y del combinado adulto, tal como ocurrió en su momento con Miiko Albornoz, Ben Brereton, Lawrence Vigouroux o Nayel Mehssatou.

“El viaje de Nicolás se enmarca dentro de una gira que estamos realizando como selección en la búsqueda de nuevos jugadores elegibles para potenciar a las futuras selecciones. Preferimos hacerlo de manera presencial para ir avanzando de manera concreta y posteriormente analizar futuras convocatorias según el nivel que exhiban en determinado momento”, explicó Felipe Correa, gerente de selecciones, a El Deportivo.

De todas maneras, las futuras convocatorias dependerán del rendimiento de cada jugador en sus respectivos equipos y a las necesidades propias del equipo de cara a los próximos torneos oficiales.

Entre los nombres destacados aparecen los hermanos Reichmuth que comparten la nacionalidad suiza y chilena.

Nils Reichmuth, nacido el 22 de febrero de 2002, actúa como volante ofensivo en el Thun. Mide 1,75 metros y es zurdo. Fue fichado el 5 de agosto de 2024 y su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2028. Su posición lo ubica como enlace entre el mediocampo y el ataque.

Su hermano, Miguel Reichmuth, nació el 26 de octubre de 2003 y pertenece al Zurich. Mide 1,71 metros, es diestro y se desempeña como mediocampista defensivo. Firmó con su club el 14 de septiembre de 2022 y mantiene vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2030, tras renovar el 26 de septiembre de 2025.