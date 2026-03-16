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    Premio doble: Joaquín Niemann recibe un millonario cheque y logra un gran salto en el ranking tras el LIV de Singapur

    El golfista nacional se embolsó un generoso monto y por primera vez pudo sumar puntos para la clasificación mundial por una actuación en el circuito saudí, que a partir de este año también otorga unidades para el escalafón planetario.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann cerró su actuación en Singapur en el cuarto lugar. Chris Trotman/LIV Golf

    Si bien la jornada del domingo fue agridulce para Joaquín Niemann tras dejar ir el título en el LIV de Singapur, al menos tuvo un consuelo importante debido a su cuarto lugar en el gigante asiático.

    La actuación del golfista chileno fue la mejor de la temporada en el millonario circuito de capitales saudíes, después de un irregular comienzo, donde terminó 22° en Riyadh, duodécimo en Adelaida y 41° en Hong Kong, resultados que lo habían llenado de dudas.

    En el campo de Sentosa, Joaco llegó a la punta en la tercera ronda y mantuvo ese sitial con cierta ventaja hasta la segunda mitad del recorrido del último día. Sin embargo, falló en los hoyos 12, 15 y 18 para dejar escapar la posibilidad del bicampeonato.

    “Siento que (Singapur) es uno de esos campos que me vienen muy bien, viniendo de algo como Hong Kong la semana pasada, donde si no haces un birdie cada dos hoyos, pierdes posiciones. Siento que me faltó paciencia en Hong Kong y siento que este es uno de esos campos donde tienes que pegarle muy bien a la bola y no fallar demasiado, y no hay muchas oportunidades de birdie. Siento que puedo manejar un poco mejor mi paciencia y mantenerme tranquilo, ejecutar mis golpes de golf, y creo que eso es lo que he estado haciendo”, reconoció el chileno tras su actuación del sábado.

    De todos modos, su desempeño le permitió embolsarse un enorme premio: US$ 1 millón tras haber quedado cuarto en solitario, una cifra que abulta aún más su extensa cuenta corriente.

    Gran ascenso

    Pero también logró por primera vez puntuar en el ranking mundial, luego de que el LIV llegara a un acuerdo con el OGWR, entidad a cargo de la clasificación, para que el circuito pudiera sumar unidades. Sin embargo, este beneficio quedó circunscrito para quienes terminen en el top ten en sus respectivos campeonatos.

    Como Niemann había quedado fuera de este grupo en las tres primeras fechas, no había podido experimentar un ascenso en el escalafón. Pero con su actuación en Singapur sumó 6,4 puntos, que le permitieron trepar desde el puesto 182 al 150. Además, saltó hasta el undécimo puesto en la tabla del campeonato del LIV.

    Este fin de semana, Joaquín Niemann tendrá la oportunidad de volver a sumar en el ranking en la fecha de Sudáfrica, a partir de este jueves. El chileno buscará su primera corona de la temporada.

    Más sobre:LIV GolfJoaquín NiemannLIV de SingapurRanking Mundial de Golf

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