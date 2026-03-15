En su mejor campaña del año: Joaquín Niemann se desmorona sobre el cierre y cede la corona en el LIV Golf de Singapur

Pese a no lograr el título en el LIV Golf de Singapur, Joaquín Niemann recuperó sensaciones tras un deslucido inicio de temporada. El chileno no pudo aprovechar su ventaja previo a la última jornada y se quedó con el cuarto lugar en el certamen realizado en territorio asiático. El campeón fue el estadounidense Bryson DeChambeau, que superó en el desempate a Richard T. Lee, en una definición realmente épica.

El talagantino no se coronó ni mucho menos pudo revalidar el título que obtuvo el año pasado en el Serapong Sentosa Golf Club, pero consiguió su mejor actuación del año. Realizó 70 golpes para completar una tarjeta total de -11, tres más que el campeón. Fue una jornada poco brillante ante lo realizado por el monarca, con tres birdies y cuatro bogeys.

Niemann inició con todo, con dos descuentos en los primeros dos hoyos. Esto permitió abrir la ilusión en Singapur. Volvió a restar en su papeleta en las banderas 6 y 7, logrando llegar a tener una ventaja de tres golpes a falta de nueve hoyos. Sin embargo, terminó tropezando en la 12, 15 y 18, y cedió su oportunidad de gritar campeón por primera vez en la temporada.

Niemann deja escapar el título

DeChambeau, en tanto, inició la jornada un golpe por detrás del chileno y de Lee Westwood, quien eran los líderes. Les arrebató el título a ambos tras enlazar un eagle (4), cuatro birdies (7, 8, 14 y 18) y apenas un bogey (5).

Por su parte, Westwood tuvo seis descuentos (2, 7, 13, 15, 17 y 18) y un tropiezo (9). Con esto lo igualó en la cima. No obstante, un bogey del canadiense en el playoff le terminó dando al título a DeChambeau, que se mantuvo bajo par. Fue una definición de infarto, marcada por la epicidad propia que le entregó una intensa lluvia que incluso provocó algunas interrupciones a lo largo del día.

En cuanto a la competencia por equipos, Torque GC estuvo realmente lejos de pelear por la corona. El rendimiento de Niemann no alcanzó ante las dudas de sus compañeros Abraham Ancer, Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz.

El equipo capitaneado por el chileno terminó cuarto, con una papeleta acumulada de -19. 4Aces GC terminó quedándose con la victoria, con -27. El podio lo completaron Ripper GC y Legion XIII, con una tarjeta total de -22 y -21, respectivamente.