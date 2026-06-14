Dos favoritos hacen su estreno en el Mundial: cuáles son los partidos y quiénes transmiten la jornada de este domingo

El Mundial vivirá su cuarta jornada y Europa presentará a dos de sus candidatos al título: Alemania y Países Bajos. Los primeros jugarán ante la debutante Curazao y los segundos ante los siempre ordenados representantes de Japón.

Pero también habrá un sudamericano en la parrilla programática. Se trata de Ecuador, que debuta frente a Costa de Marfil. Serán cinco compromisos en total, pero sólo dos irán por la televisión abierta. Averigua en la siguiente nota cuáles son.

Ecuador. Foto referencial de archivo @latriecu

Mundial: cuáles son los partidos y quiénes transmiten este domingo

Alemania vs. Curazao

Una de las selecciones que siempre es candidata ante una de las debutantes en la cita planetaria. El partido está programado en Houston y comenzará a las 13 horas. El duelo será transmitido por Directv y Paramount+.

Países Bajos vs. Japón

Las matemáticas dicen que los europeos serán campeones del mundo en esta edición. Pero en la cancha puede pasar cualquier cosa, más aún si se enfrentan a los siempre disciplinados nipones. Se jugará a las 16 horas en Dallas. Transmite Directv, Chilevisión y Paramount+.

Costa de Marfil vs. Ecuador

Otro país sudamericano debuta en la fiesta universal. La Tri enfrenta a una de las selecciones fuertes de África y lo hará en encuentro válido por el Grupo E. Se juega en Filadelfia, a las 19 horas. Va por las pantallas de Directv, Chilevisión y Paramount+.

Suecia vs. Túnez

La jornada dominical termina con este duelo válido por el Grupo F. Se jugará en Monterrey y está programado para las 22 horas. Sólo se podrá ver por las pantallas de Directv y Paramount+.