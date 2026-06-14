Imputado por homicidio frustrado en Puente Alto fue capturado en La Florida

Por el delito de homicidio frustrado en la comuna Puente Alto, de la Región Metropolitana, un sujeto fue detenido por la Brigada de Homicidios Sur (BH) de la Policía de Investigaciones.

Los hechos se remontan al pasado 1 de enero, cuando la víctima transitaba por la vía pública hasta que tuvo un altercado con el imputado. De acuerdo con el comisario Carlos Jorquera, es allí cuando este último, de nacionalidad chilena y mayor de edad, extrajo un arma de fuego en medio del forcejeo, lesionando al individuo.

Las diligencias y análisis de inteligencia policial permitieron gestionar una orden judicial de entrada y registro a un inmueble en la comuna La Florida, donde fue aprehendido el sujeto. Durante el proceso, los uniformados incautaron dos armas de fuego y municiones de diferentes calibres .

Segunda detención

En el operativo también se materializó la captura de un segundo imputado, por el delito flagrante de receptación de vehículos motorizados. Esto, tras comprobar que había un automóvil que mantenía encargo por robo presente en el lugar.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del tribunal respectivo, a la espera de su control de detención.