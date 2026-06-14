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    Prisión preventiva para imputado por tráfico de fentanilo en Ovalle: OS-7 halló 47 ampollas en su domicilio

    La investigación se inició tras una denuncia que alertó sobre una presunta transacción de drogas en la comuna. Carabineros también incautó marihuana y dinero en efectivo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen: referencial.

    La Fiscalía de Ovalle formalizó este sábado a un sujeto acusado del delito de tráfico de drogas, luego de que una investigación desarrollada por el OS-7 de Carabineros permitiera detectar la posesión y presunta comercialización de fentanilo en la comuna de la Región de Coquimbo.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el caso comenzó a raíz de información recibida por la policía y posteriormente puesta en conocimiento del ente persecutor, que apuntaba a que un individuo se disponía a concretar una venta de sustancias ilícitas en Ovalle.

    A partir de esos antecedentes, la Fiscalía instruyó una orden de investigar a personal especializado de la institución uniformada, quienes aplicaron técnicas especiales contempladas en la Ley 20.000 de drogas para seguir los movimientos del sospechoso.

    Según explicó el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, los funcionarios policiales lograron observar al sujeto desplazándose en bicicleta cerca de su domicilio, momento en que detectaron una conducta sospechosa.

    “Luego le efectúan un control de identidad y en esos momentos el sujeto lanza y quiebra una de las ampollas, mientras que la otra quedó en el lugar, detectándose que se trataba de fentanilo”, señaló el persecutor.

    El hallazgo encendió las alertas debido a la peligrosidad de esta sustancia sintética, considerada una de las drogas más potentes y letales que circulan en el mercado ilícito internacional.

    Durante el procedimiento, además, Carabineros encontró entre las pertenencias del individuo 10 gramos con 990 miligramos de marihuana y 233 mil pesos en efectivo, elementos que fueron incorporados como evidencia en la investigación.

    Registro domiciliario permitió incautar más dosis

    Tras la detención inicial, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía una orden de entrada y registro al domicilio del imputado.

    La diligencia permitió ampliar significativamente la incautación de sustancias ilícitas.

    En el inmueble, los efectivos policiales encontraron 47 ampollas adicionales de fentanilo y otros 7 gramos de marihuana, fortaleciendo la hipótesis de que la droga estaba destinada a su comercialización.

    El descubrimiento reviste especial relevancia considerando la creciente preocupación de las autoridades por la circulación de fentanilo en Chile, una sustancia vinculada a miles de muertes por sobredosis en países como Estados Unidos debido a su extrema potencia.

    Durante la jornada de este sábado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Ovalle para el respectivo control de detención y formalización de cargos.

    Tras exponer los antecedentes reunidos por la Fiscalía, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, al estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

    Asimismo, el tribunal estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, período en el que se realizarán nuevas diligencias destinadas a determinar el origen de la droga, eventuales redes de distribución y otras posibles responsabilidades vinculadas al caso.

    Más sobre:FentaniloTráfico de drogasOvalleRegión de CoquimboFiscalíaOS-7CarabinerosJudicialPolicialNacional

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