Detienen a presunto autor del homicidio de estudiante en Puente Alto: se ocultaba en Melipilla

Detectives de la Brigada de Homicidios Sur detuvieron a un hombre chileno de 36 años por su presunta responsabilidad en el robo con homicidio de un estudiante universitario de 19 años, ocurrido el pasado 27 de marzo en la comuna de Puente Alto.

El hecho se registró en la intersección de calle Canela con Pasaje Azul, lugar hasta donde la víctima llegó en motocicleta junto a un amigo. De acuerdo con la investigación, en ese sector fue atacada por el imputado, quien habría intentado robarle una especie que portaba.

Según explicó el comisario Cristopher Hidalgo, de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), durante “la investigación que desarrollaron los detectives de esta unidad, se logró reunir evidencia criminalística en el sitio del suceso, además de recabar entrevistas y realizar empadronamientos a testigos del lugar”.

Además, señaló que, tras “el análisis de la información, se logró establecer la identidad de este sujeto, quien tiene antecedentes penales por diversos delitos y que luego del hecho habría huido hacia la comuna de Melipilla”. Tras distintas vigilancias y seguimientos a su círculo cercano, la policía logró ubicar el domicilio donde se mantenía oculto.

El inmueble fue allanado durante la noche, procedimiento en el que se concretó la detención del sujeto. El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Puente Alto para su respectivo control de detención y será formalizado por el delito de robo con homicidio.