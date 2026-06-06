Dos nuevos imputados quedan internados por turbazo en casa de exministro del TC Iván Aróstica

El fiscal José Manuel Mac-Namara obtuvo la internación provisoria de dos nuevos imputados por su presunta participación en el robo con homicidio frustrado ocurrido el pasado 21 de mayo en la vivienda del exministro del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel.

Según explicó el persecutor, respecto de uno de los detenidos, formalizado durante esta jornada, se logró acreditar que ingresó al domicilio y que luego huyó hacia una vivienda vecina, dejando un rastro de sangre. Esa evidencia fue posteriormente cotejada y arrojó un resultado positivo de ADN, lo que permitió establecer científicamente su participación en el sitio del suceso.

En tanto, la Fiscalía logró acreditar que el segundo imputado ingresó, cerca de media hora después del hecho, a un centro asistencial cercano al lugar donde fue abandonado el vehículo utilizado por la banda. En ese automóvil se encontraron vestimentas con sangre y el imputado presentaba una lesión en el costado izquierdo.

“Funcionarios de la PDI, de la Brigada de Robos, realizaron un empadronamiento en los centros asistenciales, logrando determinar que el segundo imputado había ingresado con esta misma lesión al lugar. Luego se obtuvo su identidad. Finalmente, era el último de los miembros de esta banda que fue detenido”, señaló el fiscal Mac-Namara.

Además, se informó que al menos seis de los imputados habrían participado previamente en un robo a un domicilio en la comuna de Las Condes.

El hecho que afectó al exministro Aróstica ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando un grupo de adolescentes irrumpió en el domicilio del abogado tras derribar la puerta de acceso y portar armas de fuego.

Ante el ataque, Aróstica utilizó un revólver para repeler la acción, lo que provocó la muerte de un adolescente de 14 años y dejó heridos a otros dos involucrados, de 14 y 15 años. Sin embargo, la banda logró darse a la fuga antes de la llegada de personal policial. Siete personas fueron detenidas ese día. Con esta nueva resolución, ya son nueve los imputados privados de libertad en la causa.