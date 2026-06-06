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    Proyecto +Bosques alcanza 20 mil hectáreas intervenidas y beneficia a más de 7 mil propietarios

    La iniciativa liderada por CONAF busca restaurar y gestionar más de 25 mil hectáreas de bosque nativo entre las regiones del Maule y Los Lagos. Sus avances fueron revisados junto a representantes de FAO, el Ministerio de Hacienda y beneficiarios del programa.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Proyecto +Bosques alcanza 20 mil hectáreas intervenidas y beneficia a más de 7 mil propietarios. En la imagen, parque Tricao. ATOMVIEW

    El Proyecto +Bosques, liderado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), presentó avances relevantes tras cinco años de ejecución, con 1.057 proyectos de intervención territorial y cerca de 20 mil hectáreas terminadas o en proceso de ejecución.

    La iniciativa busca restaurar y gestionar más de 25 mil hectáreas de bosque nativo desde las regiones del Maule a Los Lagos, mediante acciones de forestación, restauración ecológica, silvicultura preventiva y manejo sustentable.

    Según informó CONAF, el programa ha beneficiado hasta ahora a 7.622 propietarios de tierras y sus familias, a través de proyectos individuales y colectivos distribuidos en 138 comunas de las seis regiones donde opera.

    Los avances fueron presentados durante la decimosegunda sesión del Comité Directivo del Proyecto +Bosques, realizada en Valdivia, Región de Los Ríos, con la participación de representantes de FAO, CONAF y el Ministerio de Hacienda.

    Proyecto +Bosques alcanza 20 mil hectáreas intervenidas y beneficia a más de 7 mil propietarios

    La instancia tuvo como objetivo revisar en terreno el desarrollo de la iniciativa, además de recoger retroalimentación de autoridades regionales, equipos territoriales y beneficiarios del programa.

    La directora ejecutiva de CONAF, Aída Baldini, valoró los resultados alcanzados y destacó que el proyecto se ha transformado en un referente internacional.

    “Es un proyecto ambicioso, que ha dado muy buenos resultados y está siendo un ejemplo a nivel mundial con una integración de muchas salvaguardas sociales y ambientales”, señaló.

    Proyecto +Bosques alcanza 20 mil hectáreas intervenidas y beneficia a más de 7 mil propietarios

    Baldini agregó que actualmente existen 20 mil hectáreas en ejecución y que la meta es cerrar con 25 mil hectáreas intervenidas de bosque nativo.

    “Lo más importante es que hemos logrado hacer una economía circular, donde a través de los bosques se retribuyen beneficios, que para este caso se contabiliza también el carbono, y se va reinvirtiendo en los bosques”, afirmó.

    Financiamiento climático

    El oficial forestal y especialista en financiamiento climático de FAO Roma, Lucio Santos, destacó que el programa contribuye a implementar la política pública chilena en materia forestal y climática.

    “Este proyecto es destacable porque está apoyando la implementación de la política pública en Chile, está aterrizando los lineamientos de política sobre la acción climática en el sector forestal, enmarcados en el Acuerdo de París”, explicó.

    Santos sostuvo que el programa reconoce los esfuerzos de Chile en captura de CO2 y mitigación del cambio climático.

    En esa línea, recordó que el país logró demostrar ante la Convención de Cambio Climático que esos esfuerzos eran cuantificables, lo que permitió que el Fondo Verde del Clima reconociera dichos resultados mediante la asignación de US$63 millones.

    Proyecto +Bosques alcanza 20 mil hectáreas intervenidas y beneficia a más de 7 mil propietarios

    “Lo que está haciendo Chile es reinvertir en el sector forestal esos recursos que recibió del Fondo Verde del Clima”, indicó.

    Según el especialista, el país podría demostrar nuevos resultados y acceder a más financiamiento basado en desempeño para continuar reinvirtiendo en el sector forestal.

    Avances territoriales

    En términos de superficie, el proyecto registra un avance acumulado de 16.043 hectáreas, equivalente al 66% de la meta total.

    Las acciones incluyen 2.452 hectáreas de forestación, 4.066 hectáreas de restauración ecológica y post incendios, 3.844 hectáreas de silvicultura preventiva y 6.581 hectáreas de manejo sustentable con fortalecimiento del programa de dendroenergía.

    La consejera nacional ante CONADI, Elba Matus, destacó el enfoque participativo del programa y su vínculo con las comunidades.

    Proyecto +Bosques alcanza 20 mil hectáreas intervenidas y beneficia a más de 7 mil propietarios

    “Para nosotros el bosque es vida. Nosotros somos parte de la naturaleza. Nuestra Ñuke Mapu está compuesta por nosotros”, sostuvo.

    Matus agregó que el proyecto fue trabajado junto a las comunidades, incorporando sus opiniones y requerimientos.

    “No se nos impuso, se trabajó junto a nosotros, se aceptaron todas nuestras opiniones y requerimientos e hizo que fuera un proyecto en conjunto y que se lograra respetar nuestra cosmovisión”, afirmó.

    Proyecto +Bosques alcanza 20 mil hectáreas intervenidas y beneficia a más de 7 mil propietarios
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