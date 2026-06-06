Menor de edad muere tras volcamiento de vehículo en Panquehue. Imagen referencial.

Un menor de edad falleció la mañana de este domingo tras un accidente de tránsito registrado en la comuna de Panquehue, Región de Valparaíso.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 08.30 horas, en la Ruta Troncal, a la altura del kilómetro 27.

Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros del Retén Panquehue, quienes verificaron la ocurrencia de un accidente de tránsito con resultado de muerte.

Menor de edad muere tras volcamiento de vehículo en Panquehue. Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Según relató el conductor del vehículo a personal policial, mientras circulaba por la ruta se habría desprendido una de las ruedas delanteras del automóvil, situación que le hizo perder el control del móvil.

Producto de lo anterior, el vehículo terminó volcado.

Al interior del automóvil viajaban cinco menores de edad, además del conductor. Uno de los menores falleció en el lugar a raíz del accidente.

Por ahora, las causas exactas del hecho deberán ser establecidas mediante las diligencias correspondientes.