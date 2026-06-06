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    Hombre muere tras ser baleado en Cerro Navia: sujetos le dispararon 20 veces

    La víctima fue identificada como hombre de nacionalidad chilena de aproximadamente 27 años.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La Policía de Investigaciones (PDI) junto al Ministerio Público se encuentran indagando un homicidio en plena vía pública ocurrido la mañana de este sábado en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

    Según información preliminar, a las 09:50 horas se informó el hallazgo de un hombre adulto con 20 impactos de bala en su cuerpo en la intersección de calle Roma con Milán en aquella comuna.

    La víctima fue identificada como hombre de nacionalidad chilena de aproximadamente 27 años, quien vive en el sector.

    El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y PDI realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables, cuya identidad aún se desconoce.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

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