Dos detenidos por robo de camión en Paine: intentaron huir y se estrellaron en verdulería

Dos hombres fueron detenidos este sábado tras el robo de un camión cargado con alimentos en San Bernardo, Región Metropolitana. El vehículo fue ubicado posteriormente en el sector de Paine, luego de que Carabineros activara un protocolo de búsqueda y seguimiento.

Según explicó el mayor Víctor Jeréz, comisario de la 15ª Comisaría Buin, el camión fue robado durante la mañana. Tras recibir la alerta, “se activó todo un protocolo de búsqueda del camión y nos informaron que se iba trasladando con la Ruta 5. Se activa todo un protocolo de seguimiento donde el personal de servicio de la comuna de Paine, el personal de Carabineros, intentó hacer un control en el peaje Champa”.

De acuerdo con Carabineros, al recibir la señal de detención, el conductor hizo caso omiso e intentó atropellar al personal policial. A raíz de esto, uno de los funcionarios hizo uso de su arma y se inició un seguimiento de aproximadamente 500 metros, hasta que el camión perdió el control y chocó contra un puesto de frutas y después se estrelló contra un árbol.

Tras el impacto, los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron huir. Uno de ellos fue detenido en el lugar, mientras que el segundo fue ubicado posteriormente durante un patrullaje por el sector. Ambos son chilenos, adultos y mantienen antecedentes penales por distintos delitos.

El mayor Jeréz señaló que el conductor del vehículo habría sido trasladado contra su voluntad desde el lugar del robo hasta otro sector, por lo que el hecho es investigado como un robo con secuestro.

Los antecedentes fueron informados al Ministerio Público, que deberá instruir las diligencias correspondientes y definir si los detenidos pasarán a control de detención.