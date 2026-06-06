Tiroteo en iglesia de Rancagua deja una persona herida: sería el hijo de una mujer recientemente asesinada

Un preocupante tiroteo ocurrió la noche de este viernes al interior de una iglesia de la comuna de Rancagua, en la Región de O’Higgins, lo que dejó a un hombre adulto herido, aunque fuera de riesgo vital.

El hecho ocurrió en el templo “El Divino Maestro”, ubicado en el sector poniente de la comuna, donde cerca de las 20 horas desconocidos ingresaron con la intención de agredir a una persona que se encontraba al interior del recinto.

En el lugar terminaba una misa en la que se recordaba a una mujer que había sido asesinada hace algunos días. Ahí, dos sujetos entraron al templo, para luego disparar en contra de uno de los asistentes, que correspondería al hijo de la mujer fallecida.

El hombre herido fue trasladado hasta el Hospital Regional de Rancagua para atender sus lesiones en sus extremidades inferiores.

El párroco Cristian Giadach, relató en conversación con 24 Horas, que la víctima ingresó corriendo y que dos personas lo seguían. Una de ellas ingresó disparando, lo que motivó que el joven se escondiera en la sacristía del recinto, momento en que un segundo delincuente intentó derribarla a patadas y al no poder, le dio al menos cinco disparos antes de huir en dirección desconocida.

El coronel Luis Rebolledo, de la Prefectura Cachapoal, aseguró que se están realizando las primeras diligencias, las que quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) por encargo del Ministerio Público.

Sin embargo, detalló que “se prestó auxilio a la víctima y afortunadamente está fuera de riesgo vital”.

“Fueron varios disparos, estamos estableciendo a través de las señales que quedaron en el lugar y al parecer el lesionado tendría dos impactos en sus extremidades inferiores”, agregó la autoridad policial, en declaraciones recogidas por 24 Horas.

“Testigos indican que personas desconocidas llegaron a rostro descubierto y llegaron disparando en contra de esta persona”, agregó el coronel Rebolledo, quien señaló que el hecho podría tratarse de “un ajuste de cuentas” de acuerdo con el relato de los presentes.

Asimismo, señaló que se está verificando la existencia de cámaras de seguridad al interior de la iglesia o en sus inmediaciones, para esclarecer la dinámica del hecho, en la que también colaborará el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.