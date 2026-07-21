La ONU acusa a Israel de “intensificar” sus ataques contra Gaza: “Ningún lugar es seguro”

Naciones Unidas ha acusado este martes a Israel de “intensificar” sus ataques contra la Franja de Gaza durante los últimos días, dejando decenas de víctimas civiles, y ha reiterado que “ningún lugar es seguro” en el enclave a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos.

“El Ejército de Israel ha intensificado durante los últimos días sus ataques en Gaza, causando la muerte y heridas a decenas de palestinos: niños, mujeres y hombres”, ha dicho el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, quien ha reseñado que estos bombardeos “han alcanzado edificios residenciales, al menos una tienda de campaña que albergaba a desplazados internos y otras zonas densamente pobladas”.

“Nueve meses después del anuncio de un alto el fuego, ningún lugar es seguro para los palestinos en Gaza”, ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que la oficina ha verificado la muerte de 685 palestinos, incluidos 283 mujeres y niños, entre octubre de 2025 y mediados de abril de 2026. “Nuestra labor de verificación sigue en marcha”, ha dicho.

En este sentido, ha especificado que el organismo ha documentado la muerte de al menos 57 palestinos entre el 13 y el 20 de junio, incluidos seis niños, antes de resaltar que 34 de ellos “fueron asesinados lejos de la ‘línea amarilla’ impuesta por Israel”, en la que se encuentran desplegadas sus tropas y que ocupa más de la mitad de la Franja.

“El asesinato de civiles en estos ataques suscita preocupación por las continuas violaciones del Derecho Internacional Humanitario, los crímenes de guerra y otros posibles crímenes de atrocidades en Gaza”, ha puntualizado Al Kheetan, quien ha recordado que “según el Derecho Internacional, atacar deliberadamente a civiles constituye un crimen de guerra”.

Por otra parte, ha lamentado que la población palestina en Gaza “permanece atrapada en un área cada vez más reducida, con la ‘línea amarilla’ siendo constantemente desplazada hacia el oeste por la potencia ocupante israelí”, lo que “representa una amenaza continua para la vida” de los palestinos.

Al Kheetan ha criticado que “el Ejército israelí parece disparar de forma rutinaria contra los palestinos por el mero hecho de estar cerca de esa línea, en violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

“Las violaciones, el sufrimiento y la miseria que siguen padeciendo los palestinos en Gaza no pueden ignorarse”, ha resaltado el portavoz, quien ha insistido en que la comunidad internacional “debe tomar medidas urgentes para exigir el pleno respeto del alto el fuego, poner fin a todas las violaciones y garantizar la rendición de cuentas y la justicia”.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este mismo martes a 1.168 los muertos y 3.798 los heridos a causa de ataques de Israel desde el alto el fuego, periodo en el que además se han recuperado 802 cadáveres de las zonas de las que se han replegado las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Asimismo, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023 -que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial- se han documentado 73.293 muertos y 173.906 heridos, entre ellos diez fallecidos y 42 heridos por ataques perpetrados por Israel durante las últimas 24 horas.