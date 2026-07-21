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    Scaloni sale al paso: las teorías conspirativas en Argentina tras perder la final del Mundial ante España

    Parte de la prensa transandina apunta a supuestos arreglos para que la Albiceleste no gane la final de la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Scaloni sale al paso: las teorias conspirativas en Argentina tras perder la final del Mundial ante España. Huang Zongzhi

    En Argentina siguen incredulos tras la derrota ante España en la final del Mundial. Parte de la prensa transandina, de hecho, apunta a factores extrafutbolísticos como elementos fundamentales en el desarrollo del encuentro.

    Se han desarrollado teorías de la conspiración se basan en la llamativa arenga de Lionel Messi en la antesala de la definición. “Vamos muchachos, eh. Tranquilidad, gente, tranquilidad, es lo principal. Pensemos en jugar, olvidémonos de todo, muchachos. Solo juguemos. Pensemos en jugar, nomás. Dale”, dijo la Pulga en el vestuario.

    La frase “olvidémonos de todo” es la que genera ruido en el país transandino. Incluso el técnico Lionel Scaloni fue abordado al respecto. “No veo redes. No sé nada. No tengo idea lo que me dices”, respondió el entrenador.

    No puedo creer lo que me está preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos. Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter con esta camiseta y nos quedemos con eso. Ojalá el día de mañana, cuando tenga que venir a la selección un jugador, dé lo mismo. Porque es una señal”, dijo.

    Otro punto cuestionado fue una supuesta presión de la FIFA por la bandera exhibida tras la semifinal ante Inglaterra. “No nos dijeron nada por la bandera de Malvinas”, señaló el DT.

    El periodista Pablo Carrozza fue uno de los que alimentó las teorías. “Se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo. Infantino contaba con el apoyo de la Conmebol, pero no así con el apoyo de la UEFA. ¿Qué necesitaba entonces? Un campeón europeo. Evidentemente a Infantino no le servía la selección argentina bicampeona, porque sabía perfectamente que en la Federación de España y en la UEFA no lo iban a acompañar”, señaló el comunicador.

    Luego apuntó a la labor del árbitro en la final: “¿Cómo puede ser que España en una final del mundo no haya visto una sola tarjeta amarilla, no haya visto una sola tarjeta roja? Argentina 24 faltas cometidas, España 19 faltas cometidas. No hubo tanta diferencia, pero Argentina recibe cinco tarjetas amarillas, una tarjeta roja para Enzo Fernández por doble amarilla, cuando España recibe cero tarjetas amarillas y cero tarjetas rojas. A mí de entrada me hace ruido”.

    España venció con claridad a Argentina en la final del Mundial.

    El relator Fernando Palomo, sin detalles, se refirió a la frase de Messi. “Hay algo detrás de este mensaje de Messi al salir al campo de juego. Ahí en ese vestuario, quedó algo”, escribió en X.

    El periodista Eduardo Feinman fue más allá y apuntó a la investigación que hay sobre la AFA y Claudio Tapia. “En la previa a la final con España había un rumor a través de las redes que el FBI estaba en el estadio para detener a Chiqui Tapia y que iban a entrar en el vestuario”, lanzó.

    Infobae, sin darle la razón a las teorías, publicó: “Versiones sobre supuestas presiones de la FIFA, acciones del FBI en el vestuario e influencias de intereses extranjeros circularon ampliamente. Estas explicaciones alternativas desplazaron el análisis futbolístico y sumaron elementos ajenos al rendimiento del equipo en la cancha".

    “Entre las versiones más repetidas, una sostiene que la FIFA mantiene un supuesto mandato para impedir que existan bicampeones en los mundiales. Según estas publicaciones, la federación internacional habría intervenido para evitar que Argentina lograra dos títulos consecutivos”, añade.

    En España, Mundo Deportivo también se refirió a los rumores, pero buscando bajar el perfil. “Algo que no ha tenido más trascendencia y que se ha quedado ahí e incluso algún periodista argentino como Hernán Castillo, que viajó a EEUU a cubrir el mundial para ESPN, ha salido a desmentir estas locas insinuaciones. ‘Empezaron las teorías conspirativas y desestabilizadoras desde el mismo lugar de siempre’, dijo”, señala el medio.

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