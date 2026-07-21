“Olvidémonos de todo”: la llamativa arenga de Lionel Messi en Argentina antes de la final del Mundial ante España.

Lionel Messi encabezó la última arenga de Argentina antes de salir a la cancha para disputar la final del Mundial frente a España. En un registro captado en la previa del encuentro, el capitán transandino tomó la palabra frente al plantel. Su frase llamó la atención. Instó a sus compañeros a dejar de lado el contexto que rodeaba la definición.

“Vamos muchachos, eh. Tranquilidad, gente, tranquilidad, es lo principal. Pensemos en jugar, olvidémonos de todo, muchachos. Solo juguemos. Pensemos en jugar, nomás. Dale”, dijo Messi en el vestuario, instantes antes de ingresar al terreno de juego.

La intervención del capitán se produjo en la antesala de un partido que enfrentó a Argentina con España por el título mundial. Finalmente, la arenga no alcanzó para cambiar el desarrollo del encuentro. La Furia Roja se impuso por 1-0 y levantó el trofeo.

Durante los 120 minutos, el conjunto europeo controló la posesión del balón y generó las principales oportunidades de gol. Argentina apostó por un planteamiento más replegado y buscó sostener el empate con las intervenciones del arquero Emiliano Martínez, quien evitó la apertura de la cuenta en varias ocasiones.

Tras el pitazo final, una de las imágenes que marcó la jornada tuvo como protagonista a Messi. Mientras los futbolistas españoles celebraban la obtención del campeonato, la Pulga permaneció varios minutos en el campo. Luego de recibir la medalla correspondiente al segundo lugar, caminó hacia uno de los arcos del estadio. Allí, con la presea colgando del cuello, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto.

Las postales del cierre de la Copa del Mundo contrastaron con el mensaje que el propio Messi había entregado antes del inicio del partido.