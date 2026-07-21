“Nos sentimos bastante solos”: alcalde de Alto del Carmen afirma que existen problemas para comunicarse con familias aisladas

Las regiones de Atacama y Coquimbo han sido las que han sufrido mayores afectaciones por el sistema frontal. En consecuencia, el Presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe en la cuarta región y en la provincia de Huasco.

En dicha provincia se encuentra la comuna de Alto del Carmen, misma que, según la percepción de su alcalde, Cristian Olivares, es la “que ha sufrido más problemas con el tema de las lluvias”.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal aseguró que el contacto con las autoridades -para coordinar los trabajos de emergencia- ha sido escaso, considerando las condiciones climáticas y los problemas en la conectividad.

“Con el gobernador he tenido muchas conversaciones, he estado hablando con algunos diputados, algunos senadores. De la delegación he tenido poco contacto. Habíamos solicitado helicópteros para que ayer funcionaran, pero uno entiende que con las condiciones climáticas a veces no es muy fácil poder sobrevolar en estas circunstancias", indicó.

En ese sentido, aseguró que en la comuna se han sentido solos . “A nivel de región, en algún momento nos sentimos bastante solos, no teníamos mucha ayuda, ni muchos llamados, ni mucha preocupación”.

Incluso aseguró que esta jornada no ha recibido “ningún llamado” de altas autoridades. “Hoy día mismo nadie me ha llamado por el clima, por si está lloviendo, para saber en qué situación se encuentra la comuna. Como que no hay una atención hacia la situación que estamos viviendo”, lamentó.

El alcalde señaló que la comuna de Alto del Carmen “ha sido bastante golpeada por la cantidad de agua que ha llovido, por la cantidad de nieve, porque la cantidad de agua que va por los caudales es bastante fuerte y se han activado quebradas donde nunca había pasado”.

En ese escenario, señaló que hay sectores donde las comunicaciones se ha visto afectadas, por lo que no han podido tener contacto con las familias.

“Nos ha costado un poco tener cobertura de la localidad en el sector de El Corral, Las Breas, Piedras Juntas y por el sector de Juntas de Valeriano” , señaló.

Además, precisó que en las localidades de Malaquín, Conay y Chollay no se ha podido establecer comunicación, “porque en el sector hay bastante nieve y está toda la red caída”.

Eso sí, señaló que saben “que ellos están aislados, están en sus casas, pero sin ningún servicio. Y es por eso que necesitamos urgentemente, tal vez, una vez que pase esta lluvia, poder conectar los caminos alternativos o caminos de emergencia solamente para poder llegar a esas localidades”.

En cuanto a las ayudas, el alcalde remarcó que en la comuna necesitan “víveres, colchonetas, frazadas, combustible y agua”.

“Eso es lo que más necesitamos y que la gente sea solidaria con el dolor de la gente de la comuna”, sostuvo.

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