El despliegue en terreno de Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI en zonas afectadas por sistema frontal

Acciones en tareas de resguardo, rescates, traslados aéreos y apoyo humanitario, han sido parte del despliegue en terreno que personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) han desarrollado en las zonas afectadas por el sistema frontal que se desarrolla desde la semana pasada entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que hasta las 6.00 horas de este martes 21 de julio, contabilizaban más de 50 mil personas aisladas, un millar de albergados y 3.200 damnificados.

En la comuna de Ovalle en la Región de Coquimbo fue desplegado un Hospital Modular de Campaña del Ejército.

En la comuna de Coquimbo, en tanto, personal del Regimiento 21 continúa realizando labores de evacuación en el sector de Cruz de Caña en un trabajo conjunto con Carabineros, buscando resguardar la seguridad de familias.

Desde la capital se dispuso el envío de camiones y carros mowag para colaborar en las tareas en esa región. Y la Unidad de Rescate Aéreo de la Brigada de Aviación Ejército rescató hasta este lunes a más de 120 personas que se encontraban aisladas.

Personal, camiones y carros Mowag del #EjércitoDeChile se trasladan hacia la región de #Coquimbo para unirse a las labores de emergencia. Seguimos en terreno para brindar tranquilidad y apoyo a las familias afectadas. #EjércitoEnAcción🇨🇱 pic.twitter.com/4TDuxF4IC9 — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) July 21, 2026

Carabineros también ha participado del rescate aéreo de personas aisladas.

En la Fuerza Aérea de Chile (FACH) han ejecutado rescates de ese tipo y concretado además apoyos logísticos relacionados a traslados de alimentos y material.

Un avión C-130 Hércules de la institución despegó desde la Base Aérea Pudahuel con seis toneladas de ayuda humanitaria.

Un Helicóptero Bell-412 de la FACH trasladó 600 kilos de víveres a las localidades de Condoriaco y La Laja, en la precordillera de La Serena para apoyar a las comunidades que permanecen aisladas.

Seis personas fueron rescatadas desde sectores rurales aislados de Combarbalá, entre ellas una adulta mayor de 92 años y personas con movilidad reducida. Junto a ellas también fueron evacuadas sus mascotas, siendo trasladados de forma segura hasta el aeródromo de la comuna. pic.twitter.com/ODAps7Uc3x — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) July 20, 2026

Por otro lado, se activó Equipo de identificación de víctimas en catástrofe (EIVIIC) de la Policía de Investigaciones de Chile. Esto permite un mejor trabajo en el ámbito de identificación de cuerpos.

En Atacama, detectives de la PDI concurrieron a un domicilio afectado en la población Pablo Neruda de Vallenar para asistir a una persona de la tercera edad que se encontraba postrada, colaborando en su traslado a un albergue habilitado.

Los detectives han intensificado sus labores de ayuda en torno a las consecuencias de las fuertes lluvias en la provincia de Huasco. En Vallenar, trabajaron para evitar que el agua llegue a los domicilios.

Detectives de la PDI intensifican las labores de ayuda en torno a las consecuencias de las fuertes lluvias que han afectado a la Provincia de Huasco. En Vallenar, los trabajos siguen para evitar que el agua llegue a los domicilios. pic.twitter.com/vCxVbUb1P7 — PDI_Atacama (@PDI_Atacama) July 20, 2026

Carabineros también mantiene intenso despliegue en la provincia de Huasco para enfrentar la emergencia.

El operativo, liderado por el jefe de Zona de Carabineros Atacama, general Julio Marabolí Fuenzalida, se desarrolla de manera coordinada con los distintos organismos.

“Desde el primer momento desplegamos todos nuestros recursos humanos y logísticos para proteger a las personas. Nuestro trabajo ha sido permanente y coordinado con los distintos organismos de emergencia, priorizando siempre la vida y la seguridad de la comunidad. Continuaremos en terreno mientras las condiciones lo requieran, acompañando y apoyando a quienes más lo necesitan”, resaltó el general Marabolí.

Carabineros ha concentrado sus esfuerzos en el rescate y evacuación de personas, apoyo a pacientes con tratamientos médicos, mediante un operativo aeropolicial, asistencia a familias aisladas, resguardo de sectores afectados, habilitación de rutas y coordinación de convoyes con ayuda humanitaria para restablecer el abastecimiento de agua potable en las comunas de Huasco y Freirina.

Paralelamente, personal especializado del GOPE Atacama continúa recorriendo la ruta C-495, en el sector de Conay, comuna de Alto del Carmen, donde las intensas nevadas y lluvias dejaron a diversas familias con dificultades de conectividad.

En Coquimbo, por otro lado, la Autoridad Marítima mantiene el despliegue en el borde costero, donde existe acumulación de sedimentos, troncos, materia orgánica y residuos tras el sistema frontal.

La Armada ha desarrollado acciones de resguardo en el borde costero, evitando que personas se expongan a las marejadas.