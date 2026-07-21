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    Tráfico áereo de pasajeros cierra semestre enero-junio a la baja en Chile por primera vez desde 2020

    El flujo de viajeros en la primera mitad del año se contrajo hasta los 14.056.177, su menor nivel para este periodo desde 2024, cuando llegó a 13.774.713. Además, acumula un total de 11 meses seguidos de retrocesos, desde agosto del año pasado, cayendo en junio 4,1%, hasta los 2.026.372 personas.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Santiago 13 de Noviembre 2024 Largas filas de pasajeros por movilizaciones de parte de las diferentes asociaciones gremiales de la DGAC en el Aeropuerto de Santiago. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El informe de la Junta Aeronáutica Civil (JAC) de junio mostró que el tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos de Chile cerró la primera mitad del año a la baja. Con una caída de 2,1%, esta es la primera vez que se registra un descenso desde 2020, en plena pandemia.

    Según los registros históricos del organismo, en enero-junio de ese año, con las operaciones aéreas afectadas por las restricciones sanitarias en todo el mundo, se anotó una disminución de casi 53%. Posteriormente, en la segunda mitad del año, la situación se agravó, con una merma de 81%.

    Desde allí en adelante el tráfico se fue recuperando, con cada semestre mejor que su respectiva comparación en 12 meses. Eso hasta este año, cuando el flujo de pasajeros a junio se contrajo hasta los 14.056.177, su menor nivel para este periodo desde 2024, cuando llegó a 13.774.713.

    Además, acumula un total de 11 meses seguidos de retrocesos, desde agosto del año pasado, cayendo en junio un 4,1%, hasta los 2.026.372 viajeros.

    A nivel nacional

    En este contexto, las rutas desde y hacia destinos dentro de Chile completaron 12 meses a la baja, desde julio de 2025. En junio, ese tráfico local disminuyó 2,2%, hasta los 1.171.284 pasajeros, y consolidó en los seis primeros meses del año una merma de 3,6%, hasta los 7.944.684 personas transportadas.

    “Como ha sido a lo largo de este segundo trimestre, los mayores impactos negativos correspondieron al cese de operaciones de la ruta Concepción-Puerto Montt, a la alta base de comparación en algunas rutas mineras y a la disminución de vuelos en la ruta Santiago-Osorno. Se suman en este mes caídas significativas en las rutas Santiago- Iquique y Santiago-Arica”, explicó el informe de la JAC.

    “La salida de la ruta Concepción-Puerto Montt y la alta base de comparación de las rutas mineras Calama-La Serena y Antofagasta-La Serena han significado un repliegue de las rutas interregionales en todo el semestre, impactando el resultado agregado del tráfico doméstico. El tráfico doméstico interregional sigue cayendo a tasas de dos dígitos, mientras que el tráfico doméstico con relación a Santiago se encuentra relativamente estable”, añadió el organismo.

    De las 10 rutas más transitadas en el segmento doméstico, la mitad empeoró su desempeño en junio. Se trata de las conexiones de la capital con Iquique (-6,2%), Puerto Montt (-1,4%), Temuco (-3,7%), Arica (-9,8%) y Punta Arenas (-2%). Mientras tanto, mejoraron sus cifras las rutas entre Santiago y Calama (1,6%), Antofagasta (3,4%), Concepción (6,8%), La Serena (10,7%) y Copiapó (3,9%).

    Flujo internacional

    El transporte aéreo de pasajeros en rutas internacionales suma menos meses de caídas que el segmento nacional, con solo cuatro. Gracias al buen desempeño de enero y febrero, este solo cae un 0,1% en el primer semestre, hasta los 6.111.493 pasajeros.

    Sin embargo, en junio experimentó una disminución de 6,7%, la más alta desde marzo de 2021, y bastante mayor a la contracción de 2,2% del tráfico doméstico. En el sexto mes del año se contabilizó un total de 855.088 viajeros, el nivel más bajo desde mayo de 2024.

    “Todos los principales orígenes/destinos con relación a Chile cayeron en el mes. En términos de países, el mayor impacto corresponde a las rutas con Argentina, debido a menores flujos con todas las ciudades conectadas (Buenos Aires, Mendoza y Córdoba) excepto Neuquén, que no tiene un efecto significativo en el agregado. Por su parte, Brasil y Perú contribuyeron negativamente con alrededor de 2 puntos porcentuales cada uno“, detalló el informe de la JAC.

    “En el caso de Brasil, sus tres principales ciudades conectadas con Chile (Sao Paulo, Río de Janeiro y Florianópolis) se contrajeron en el mes, explicando casi la totalidad del menor flujo con el país, mientras que en el caso de Perú la caída se debe sólo a Lima, pues Trujillo sigue creciendo a tasas de dos dígitos y Cuzco se mantuvo prácticamente constante. Estados Unidos también se contrajo a dos dígitos, con caídas generalizadas en todas sus ciudades excepto Atlanta. Finalmente, la contracción de Colombia se debe sólo al menor flujo con Bogotá“, añadió.

    De esta forma, se observaron contracciones con Brasil (7,3%), Argentina (13,3%), Perú (12,5%), Estados Unidos (14,2%) y Colombia (5%). Por su parte, el tráfico de pasajeros con Europa creció un 4,5% y con Oceanía un 34%.

    Más en detalle, ocho de las rutas más transitadas experimentaron retrocesos en junio: Sao Paulo (9,8%), Buenos Aires (8,9%), Lima (14,5%), Río de Janeiro (4%), Bogotá (17%), Miami (11,9%), Mendoza (21,7%), y Florianópolis (8,2%). Solo se observaron mejoras con Madrid (2,5%) y Ciudad de Panamá (2,4%).

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