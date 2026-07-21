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    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    La Pulga acapara las portadas de los periódicos del país transandino.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con articulo sobre la Pulga. Xiao Yijiu

    Lionel Messi se tomó todas las portadas en Argentina. La mayoría habla sobre su continuidad en la selección transandina. Otras, sobre el llanto tras la final del Mundial 2026. Su figura, sobre todo después de Qatar 2022, es transversal para los hinchas de la Albiceleste.

    Entre tanto artículo escrito sobre la Pulga, hubo uno que llamó la atención de varios fanáticos. Uno del diario La Nación que se titula “Por fin se terminó la mentira de Lionel Andrés Messi y ahora llegó el tiempo de investigarlo”. En primera instancia, el texto generó cierto rechazo en las redes sociales de quienes se quedaron solo con el título.

    Messi con la medalla de plata. Xinhua News Agency.All Rights Reserved

    El cuerpo del texto, sin embargo, se trataba de un elogio al ‘10′. De hecho, horas después de la primera edición, se actualizó el encabezado: “Es un extraterrestre: por fin se terminó la mentira de Lionel Andrés Messi y ahora llegó el tiempo de investigarlo”, decía la nueva versión.

    “A los 39 años finaliza el viaje por los mundiales del hombre que logró lo imposible; puso a todos a sus pies sin oposiciones, y eso no existe", señala la bajada.

    En el interior del artículo se puede encontrar la analogía. "Cómo va a ser cierto que a los 39 años, después de estar dos años jugando en un torneo menor como el de la MLS, un futbolista va a ser uno de los máximos protagonistas de una Copa del Mundo, va a romper el récord de máximo anotador de la historia, va a competir con chicos de 20 años de igual a igual y todos los referentes de la historia del fútbol van a coincidir en que Messi es el mejor de todos los tiempos. En el universo de la pelota nada es absoluto, entonces, es imposible que sea verdad algo semejante", establece en un párrafo.

    Al cierre del escrito, deja un agradecimiento. “Lo bueno del caso es que con el capitán de Inter Miami en los Estados Unidos, lejos de los churros y las propinas en Rosario, de los gestos amables y humanos que le suelen atribuir, se abre una ventana de una posible visita al Área 51, en Nevada, donde quizá lo desnuden por completo y por fin se sepa la verdad: que Lionel Andrés Messi es una mentira y que no pertenece a este mundo. Igual, por las dudas, gracias“, finaliza.

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